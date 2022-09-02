"Має бути бажання": Зеленський назвав три умови для старту переговорів з РФ

Зеленський назвав умови для переговорів з Росією / Колаж УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський перерахував головні питання, які допоможуть запустити процес переговорів між Україною та країною-агресором.

"Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія Росії почалася не вчора, війна йде 8 років. Тому має проявитися бажання Росії вирішувати питання не війною і не вбивствами. Поки вона хоче вирішувати все силою", - заявив Зеленський під час свого виступу на економічному форумі "Амброзетті".

Три головні аспекти для початку переговорів:

Росія має зупинити спроби захопити українські території.

Бажання світу - більшість країн в Європі підтримують Україну, але необхідно об'єднане бажання.

Бажання російського суспільства закінчити війну. Росіяни повинні відчувати, що винні в цій війні, в своєму виборі, винні в замовчуванні.

За словами глави держави, росіянам потрібно віддавати собі звіт, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.

Переговори Зеленського і Путіна

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Путін має намір особисто відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, на який вже був запрошений український лідер. Там нібито може відбутися зустріч Путіна і Зеленського.Саміт G20 пройде 15-16 листопада 2022 на індонезійському острові Балі.

Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський Дистанційно бере участь у самітах, однак не можна виключати його особисте прибуття на осінній саміт G20, який відбудеться в Індонезії. Зеленський може відправитися туди, якщо на саміт особисто прибуде російський диктатор Володимир Путін.

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