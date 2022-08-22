Росія не хоче перемовин Путіна із Зеленським та погрожує затяжною війною

Москва наразі, мовляв, не бачить можливості для зустрічі Путіна та Зеленського / Колаж Офіс президента, УНІАН

Постійний представник Росії при ООН в Женеві Геннадій Гатілов заявив, що прямий діалог глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським наразі неможливий. Мовляв, тому що для цього немає "практичної платформи". За його словами, Москва і Київ у квітні були "дуже близькі" до того, щоб досягти угоди щодо припинення конфлікту. Він звинуватив Захід у нібито тиску на Україну, щоб вона відмовилася від перемовин, але не згадав звірячі злочини російських військ на території української держави.

У інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що зустріч Путіна і Зеленського наразі неможлива. Для проведення таких перемовин, мовляв, немає "практичної платформи".

Дипломат країни-агресорки додав, що сторони нібито були "дуже близькі" до угоди щодо завершення війни під час перемовин у квітні. При цьому він звинуватив США і союзників американців в НАТО у, мовляв, чиненні тиску на Україну, щоб вона відмовилася від перемови н. Про злочини військ РФ в Україні він не згадав.

Відзначаючи небажання Росії йти на перемовини на рівні Зеленський-Путін, він сказав, що надалі, мовляв, буде складніше завершити війну шляхом дипломатії.

"Наразі я не бачу можливості для дипломатичних контактів (Путіна і Зеленського, - ред.). І чим довше триватиме конфлікт, тим важче буде знайти дипломатичне рішення", - додав Гатілов і підкреслив, що Москва очікує на затяжну війну.

Також Геннадій Гатілов підкреслив, що навіть зусилля президента Туреччини Реджепа Ердогана поки не призвели до того, щоб, мовляв, перемовини президентів Путіна і Зеленського стали можливими.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем 18 серпня заявив, що Україна готова погодитися на перемовини з Росією. Однак умова Києва залишається незмінною – Росія повинна вивести війська з окупованих українських територій.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 19 серпня сказав, що він запропонував Володимиру Зеленському провести зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним. Можливим місцем проведення перемовин він назвав Туреччину. За словами Ердогана, таку ж ініціативу він озвучив і під час діалогу з Путіним в Сочі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше розповів про те, що Росія входить в глибоку військово-кадрову кризу. Мобілізацію оголосити не можна, а добровольців знайти складно. Унаслідок проблем з резервами, вважає Подоляк, від Москви з'явиться ще більше ініціатив, спрямованих на діалог з Києвом.

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