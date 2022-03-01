В РНБО не виключили можливість превентивного удару по Білорусі

Данилов / УНІАН

В РНБО не виключають удар у відповідь по території Білорусі. Про це повідомив Секретар Ради безпеки Олексій Данилов.

Чиновник заявив про це під час марафону єдиних новин, повідомляти РБК-Україна.

Він зазначив, що для цього кроку потрібне рішення головнокомандувача. Данилов підкреслює, що на даний момент йде знищення ворожої техніки на території України.

"Але якщо нашим головнокомандувачем буде прийнято рішення, то це буде зроблено", - відповів він на питання про попереджувальний вторгнення техніки удар по об'єктах на території Білорусі.

Раніше писав Главред, що білоруські війська зайшли на територію Чернігівської області України.

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