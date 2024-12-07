Війна до кордонів 2022 року: Єрмак зробив цікаву пропозицію команді Трампа

Американська сторона висловила невдоволення наданою інформацією про ситуацію на фронті.

https://glavred.net/ukraine/voyna-do-granic-2022-goda-ermak-sdelal-interesnoe-predlozhenie-komande-trampa-10620686.html Посилання скопійоване

Візит Єрмака до США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези:

Єрмак запропонував команді Трампа вести війну до повернення кордонів 2022 року

Ця пропозиція була зустрінута "прохолодно"

США досі негативно налаштовані щодо вступу України до НАТО

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до США запропонував команді Дональда Трампа вести війну до повернення кордонів 2022 року, а також передбачити вступ України до НАТО. Про це заявила політичний оглядач Юлія Забеліна в ефірі Radio NV.

За її словами, ці пропозиції були зустрінуті "прохолодно" і з негативною реакцією.

відео дня

"Дуже негативно. І до цього треба було готуватися і розуміти, що така реакція від американців буде. Чи підготувалася українська сторона до цього, - я маю певні сумніви", - зазначила вона.

Оглядачка також додала, що міністру закордонних справ України Андрію Сибізі було поставлено завдання "якимось чином переконати" представників адміністрації президента США Джо Байдена в тому, що Україні необхідно отримати запрошення до Північноатлантичного альянсу. Однак США досі негативно налаштовані до цієї ідеї.

Також зазначається, що американська сторона висловила невдоволення наданою інформацією про ситуацію на фронті, відзначаючи розбіжність між реальним станом справ і "прикрашеними" даними.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Візит Єрмака в США - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 4 грудня українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася з високопоставленими представниками обраного президента США Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди в питанні війни Росії проти України.

Також повідомлялось, що що офіційні представники обох сторін більш ніж годину обговорювали ситуацію на полі бою. ЗМІ зазначають, що українці запропонували загальну схему своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в докладні деталі.

Читайте також:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред