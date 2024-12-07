Переговори з РФ та мир: чи може Трамп швидко закінчити війну в Україні - Фесенко

У Трампа немає плану щодо початку переговорів з Путіним.

https://glavred.net/world/peregovory-s-rf-i-mir-mozhet-li-tramp-bystro-zakonchit-voynu-v-ukraine-fesenko-10620659.html Посилання скопійоване

План закінчення війни в Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви експерта:

Трамп немає чіткого плану завершення війни в Україні

Спочатку потрібно визначити коли може розпочатися переговорний процес

Раніше говорилось, що США планують розпочати переговори 20 січня

Наразі у новообраного президента США Дональда Трампа немає чіткого і конкретного плану щодо завершення війни в Україні, та початку переговорів з РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, було багато припущень, що все відбуватиметься дуже швидко. Зокрема, у Трампа і деяких членів його команди після виборів навіть були заяви про намір домовитися про завершення війни ще до його інавгурації, до 20 січня.

"Однак швидко стало зрозуміло, що це навряд чи можливо. Головне питання в тому, що всередині команди Трампа ще не узгоджений спільний підхід. Зокрема, немає єдиного мирного плану, є певні розбіжності - вже зараз обговорюються так званий "план Кіта Келлога", "план Джей-Ді Венса" та інших осіб, але узгодженого "плану Трампа" поки що немає. Саме цим, імовірно, зараз займається Кіт Келлог", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що також потрібно визначитися, коли і як може розпочатися сам переговорний процес.

"Спочатку, ймовірно, це будуть неофіційні консультації. Це може відбутися найближчими тижнями, але до різдвяних свят залишилося дуже мало часу - близько двох тижнів. Для американців Різдво є головним святом року, особливо для республіканців, які часто надають великого значення релігійним цінностям. Тому цей період точно не підходить для активних переговорів. Можна припустити, що до свят буде спроба організувати візит Кіта Келлога до Москви або провести певні телефонні консультації. Не виключено, що після Москви Келлог може відвідати Київ", - вважає Фесенко.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Володимира Фесенка про результати візиту Єрмака до США:

Він додає, що якщо до різдвяних свят вдасться домовитися про місце, час і формат перемовин (нехай і неофіційних), тоді, можливо, у січні після новорічних свят цей процес розпочнеться більш офіційно.

"Тобто почнуть роботу новий склад Палати представників США, Сенату та офіційне визнання перемоги Трампа на виборах. У середині грудня у Вашингтоні має відбутися засідання колегії виборників, які засвідчать перемогу своїми голосами. Після цього Сенат на початку січня затвердить результати. Потім почнеться підготовка до інавгурації Трампа та передача справ від адміністрації Байдена. І вже в січні можуть бути спроби вийти на неофіційні переговори", - розповів експерт.

Крім того, Фесенко нагадав, що є повідомлення з боку прессекретаря Трампа ще з листопада про те, що вони планують розпочати такі переговори 20 січня.

"Однак тут є нюанси. Ідеальний сценарій (хоча він і малоймовірний) - це коли 20 січня оголосять про переговори, а за кілька днів заявлять, що "завдяки Дональду Трампу встановлено мир в Україні"", - підсумував голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 7 грудня глава німецького уряду Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Після цього Шольц висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

Також відомо, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із представниками команди новообраного президента США Дональда Трампа. Офіційні представники обох сторін більш ніж годину обговорювали ситуацію на полі бою.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що уряд Трампа лише формується, тому є змога проводити зустрічі, щоб пояснити команді Трампа мотиви війни. Подоляк переконаний, що це допоможе здобути потрібні для України результати. Коли мова йде про комунікацію безпосередньо з Трампом, вона має відбуватися на рівні президента.

Читайте також:

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред