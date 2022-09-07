У Путіна маніакально-дипресивний синдром, але війна не завершиться після його смерті - Радуцький

Путін душевнохворий чоловік з депресивно-маніакальним синдромом / Колаж фото УНІАН

Сказати точно, що у російського диктатора Володимира Путіна є онкологія або був інсульт зможуть тільки ті, хто постійно знаходиться з ним поруч. Але точно можна бути впевненим лише в тому, що Путін є душевнохворою людиною з небезпечним маніакально-депресивним синдромом. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє ТСН.ua.

"Моя думка, що Путін – це збірний образ. І думка, що якщо його не стане, то війна закінчиться, помилкова", - додав Радуцький.

Він також переконаний, що біля Путіна стоять люди, які підтримують те, що він робить і вони можуть виявитися "ще гіршими".

"Я вважаю, що Путін не один такий. Коли його не стане, ми побачимо людей ще гірше. Це імперія, це країна гебістів. Ось Великобританія - імперія, Данія - королівство, але спільних рис з Росією у них немає. Тому говорити, що у Путіна імперські амбіції – це вигідна казочка. Це загальна державна гебістська філософія, і, на мою думку, там 70-80% таких людей в керівництві країни. На жаль, у нас багато тих, хто на них працював. Частково це відомі люди, і в майбутньому ще дізнаємося нові", - додав Радуцький.

Глава Комітету назвав Росію "колективним злом", з яким потрібно боротися всім світом. Він також порівняв Путіна з диктатором в Іраку Саддамом Хусейном, якого стратили. Радуцький вважає, що якщо після смерті Хусейна люди видихнули з полегшенням, то з Росією і Путіним все зовсім інакше.

"Путін заслуговує на те, щоб горіти в пеклі. Він віддавав команду нападати на нас і ставив підпис. Втім, його знищення не вирішить всі проблеми. Ось страта Саддама Хусейна в Іраку - це вирішило питання. Там був один диктатор і нещасні люди, а в Росії – це колективна відповідальність за зло, яке вони нам несуть. Навіть такий приклад, Туреччина воює з курдами, я не бачив в соцмережах, щоб звичайні турки раділи, коли їх ракети потрапляють в цивільні. А росіяни прямо біснуються, і коли ми вмираємо, вони щасливі. Росія - це колективне зло, а за колективним злом потрібно боротися всім світом, а не тільки нашими руками", - сказав Михайло Радуцький.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що в Британії помітили маніакальні дивацтва в поведінці Путіна під час зустрічі з російськими підлітками на Камчатці. Він робив неприродні рухи ногами, совався на стільці і періодично хапався вільною рукою за його підлокітник. Крім того, виступ Путіна був нескладним і виглядав він ніяково, а його ноги тремтіли.

Лікар-невролог Олександра Щебет помітила, що Путіна підводять пам'ять і критичне мислення, він сам себе видає недоречними висловлюваннями. Вона вважає, що причиною цього міг послужити вік. Саме з роками в організмі погіршується кровотік, зменшується еластичність судин і посилюється тромбоутворення.

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