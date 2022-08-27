У Путіна спостерігаються ознаки шизофренії, але він воюватиме до кінця своїх днів — розвідка України

Інформацію про стан здоров'я Путіна ретельно приховують / Фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін хворий морально і фізично, у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Однак хвороба Путіна не зупинить - він воюватиме, доки не доб'ється мети. Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме гору першим - побачимо", - сказав Скібіцький в інтерв'ю.

Він додав, що інформацію про стан здоров'я російського президента приховують.

"Стан його здоров'я складний. Але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати, доки не зроблю того, про що мрію". У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, який у нього світогляд", - сказав представник ГУР.

Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін крім онкології та психічного розладу можливо страждає ще й від хвороби Гентінгтона. Це яскраво виражене захворювання головного мозку, пов'язане з прогресуючою загибеллю його клітин. Хворобу Путіна видають його дивні рухи і міміка.

Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

Астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається.

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