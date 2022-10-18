'Якщо він загинув, то коли це було': Буданов розповів, чи живий російський диктатор Путін

Буданов відповів, чи живий очільник РФ / скриншот

Російський диктатор Володимир Путін навесні мав серйозні проблеми зі здоров'ям, проте чи живий наразі глава Кремля – достеменно невідомо. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Оbozrevatel.

Як зазначив Буданов, наразі він не може дати відповідь до кінця щодо того, чи живий Путін. Проте той факт, що зі здоров’ям у президента РФ не дуже – є точним.

"Це ще одне питання, на яке я зараз не дам відповідь до кінця. Те, що у нього були дуже значні проблеми зі здоров’ям навесні, це я вам підтверджу. Чи живий він зараз? Давайте дочекаємось того моменту, коли пройде трансфер влади в РФ", - сказав глава ГУР.

За його словами, саме після трансформації влади у Російській Федерації можна буде точно дізнатися правду.

"Можливо, тільки тоді ми зможемо дізнатись правду: якщо він загинув, то коли це було, або якщо живий ще, то як він закінчить своє життя", - резюмував Буданов.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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