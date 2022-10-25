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Путін дуже схуд та ослаб: стало відомо про стан здоров'я глави Кремля

25 жовтня 2022, 20:56

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, кремлівський диктатор проводить наради, слухає доповіді про хід війни в Україні та влаштовує "розбір польотів".

Путін дуже схуд та ослаб: стало відомо про стан здоров'я глави Кремля
У кремлівського диктатора Путіна погіршився стан здоров'я / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін на минулих вихідних пройшов чергове медичне обстеження, оскільки главу Кремля турбують напади кашлю, постійна нудота та відсутність апетиту. Про це пише Telegram-канал Generall SVR.

"Занепокоєння як самого Путіна, його близьких, так і медиків викликають напади кашлю у президента, а також постійна нудота та відсутність апетиту через приймання ліків та специфічну дієту на тлі онкології. В останні кілька місяців Путін схуд на вісім кілограмів, в оточенні президента переживають, що помітна у прогресі худорлявість і постійний кашель будуть розцінені елітами як ознака швидкого погіршення здоров'я вождя", - йдеться в повідомленні

Як зазначається, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, кремлівський диктатор проводить наради, слухає доповіді про хід війни в Україні та влаштовує "розбір польотів". Під час однієї з таких нарад у "фюрера" стався страшенний напад кашлю.

"Нараду довелося припинити, а президентові знадобилася допомога медиків. Так, нерівна година, на публіці зірветься президент, потім проблем не обереться. Ще пара-трійка літаків, що впали в цьому році і все, може закінчитися Путін, нерви ні до біса", - пише канал.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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Володимир Путін Путін хворий
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