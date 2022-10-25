Путін дуже схуд та ослаб: стало відомо про стан здоров'я глави Кремля

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, кремлівський диктатор проводить наради, слухає доповіді про хід війни в Україні та влаштовує "розбір польотів".
Російський диктатор Володимир Путін на минулих вихідних пройшов чергове медичне обстеження, оскільки главу Кремля турбують напади кашлю, постійна нудота та відсутність апетиту. Про це пише Telegram-канал Generall SVR.
"Занепокоєння як самого Путіна, його близьких, так і медиків викликають напади кашлю у президента, а також постійна нудота та відсутність апетиту через приймання ліків та специфічну дієту на тлі онкології. В останні кілька місяців Путін схуд на вісім кілограмів, в оточенні президента переживають, що помітна у прогресі худорлявість і постійний кашель будуть розцінені елітами як ознака швидкого погіршення здоров'я вождя", - йдеться в повідомленні
Як зазначається, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, кремлівський диктатор проводить наради, слухає доповіді про хід війни в Україні та влаштовує "розбір польотів". Під час однієї з таких нарад у "фюрера" стався страшенний напад кашлю.
"Нараду довелося припинити, а президентові знадобилася допомога медиків. Так, нерівна година, на публіці зірветься президент, потім проблем не обереться. Ще пара-трійка літаків, що впали в цьому році і все, може закінчитися Путін, нерви ні до біса", - пише канал.
Що відомо про хвороби Путіна
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.
Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.
До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.
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