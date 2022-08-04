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США могли б ліквідувати Путіна так, як і лідера "Аль-Каїди" - генерал СБУ

4 серпня 2022, 17:15

Генерал СБУ назвав "безмежними" можливості спецслужб США.

США могли б ліквідувати Путіна так, як і лідера 'Аль-Каїди' - генерал СБУ
США могли б ліквідувати Путіна, як лідера "Аль-Каїди" / Фото УНІАН

Спецслужби США теоретично здатні ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, як це вони зробили з лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, повідомляє Еспресо.

Він зазначив, що ліквідація підтверджує "безмежні можливості спецслужб США".

"Теоретично американські спецслужби здатні вчинити з Путіним так само, як із лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі. Але треба розуміти, що та система ППО, яка захищає Путіна, а також переносні ЗРК і система радарів - можуть зашкодити ліквідації цього терориста", - сказав Віктор Ягун.

Генерал наголосив, що представники спецслужб США стежили за лідером "Аль-Каїди" багато днів, вивчили його графік та дізналися про звички.

"А також використали ракети, які були оснащені не вибухівкою, а спеціальними лезами для ліквідації терориста. Ця унікальна спецоперація, яка тривала не один день, підтверджує, що можливості американських спецслужб наразі фактично безмежні", - сказав Віктор Ягун.

Путін хворий - що відомо

Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господар Кремля занедужав. Йому треба було чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.

У Кремлі заявили, що Путін захворів під час візиту до Тегерана. Нібито господар Кремля "трошки застудився" через спеку і роботу кондиціонерів.

За даними ЗМІ, в ніч з 22 на 23 липня Путіну знадобилася термінова медична допомога. Він скаржився на сильну нудоту.

Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

Астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається.

Інші новини:

війна в Україні Америка Володимир Путін Росія Путін хворий
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