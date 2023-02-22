У Путіна виявили рецидив серйозного захворювання - Express

Сталося це поки президент США Джо Байден був у Києві, кажуть журналісти.

Володимир Путін / скріншот YouTube

У президента Росії Володимира Путіна стався рецидив. Йому довелося проходити "чергове медичне обстеження".

Джерело, яке стверджує, що у нього є контакти в Кремлі, заявило, що сталося це поки президент США Джо Байден був у Києві, пише Express.

У повідомленні говориться, що 70-річному президенту Росії доведеться пройти нове лікування на початку березня, що вплине на його здатність керувати Росією в умовах війни на Україні.

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Путін хворий

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати. Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто сподіватись на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре. Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

Інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін страждає онкологічним захворюванням підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.Таку інформацію український розвідник озвучив в інтерв'ю американському виданню The Washington Post.

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