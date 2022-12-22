'У Путіна - хворий підхід до миру': Зеленський заявив, що у нього немає меседжів для президента РФ

Володимир Зеленський вважає, що саме господар Кремля повинен бути зацікавлений в тому, щоб світ звернув на нього увагу, а не навпаки.

Володимир Зеленський у США заявив, що Путін більше не є частиною цивілізованого світу / Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін не є суб'єктом цивілізованих відносин і у нього немає для нього меседжів.

Про це Зеленський сказав під час спільної з президентом США Джо Байденом прес-конференції в Білому домі 21 грудня.

"Що стосується президента Путіна, то в 2019 році у нас була нормандська зустріч. У 2019 році я став президентом України, і ми тоді посилали президенту Путіну максимум меседжів, кажучи йому, що не повинно бути повномасштабного вторгнення (...) Тоді він сказав, що цього не буде. Він брехав. Яке повідомлення я можу йому надіслати після того, як він фактично знищив наше життя?" - сказав Зеленський.

Президент України додав, що господар Кремля більше не є частиною спільноти цивілізованих людей, а його ставлення до світу - "абсолютне хворе".

"Я вважаю, що в його неадекватному підході до світу є щось абсолютне хворе. Чому ми повинні надсилати йому повідомлення?", - сказав Зеленський.

На його думку, Путін повинен бути зацікавлений в тому, щоб привернути до себе увагу світу.

"Він повинен бути зацікавлений, щоб світ на нього звернув увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури та історії його держави. Це тепер його проблема", - додав президент України.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден на цій же пресконференції заявив, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з господарем Кремля Володимиром Путіним. За його словами, незалежно від того, чи вважається закордонний лідер ворогом, діалог з ним залишається основою міжнародної політики.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати Представників і Сенату на підтримку демократії.

Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль.

Зеленського у Конгресі вітали стоячи / скріншот

Основні заяви Зеленського в Конгресі:

"Це битва не лише за життя, свободу і безпеку українців або будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу";

"Нам треба більше ваших "патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст";

"Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас";

"Битва за Бахмут визначить, як розвиватимуться події".

Поїздку президента України у США забезпечував амріканський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути додому.

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