Путін не повірив: Лукашенко прикинувся хворим, щоб зірвати візит диктатора РФ – ЗМІ

За два дні до зустрічі білоруська сторона повідомила Путіну, що в Лукашенка грип. Але той скептично поставився до цього.

Лукашенко імітував хворобу, щоб зірвати зустріч з Путіним/ сайт Кремля

Самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко прикинувся хворим на грип, щоб зірвати візит до Мінська російського диктатора Володимира Путіна.

Зустріч двох диктаторів запланована на понеділок, 19 грудня. Проте Лукашенко, очевидно, так хоче її уникнути, що готовий на будь-які кроки. Про це повідомляє Telegram-канал "Генерал СЗР", який веде нібито ексгенерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, котрий брав участь у багатьох "спецопераціях" Кремля і володіє інсайдерською інформацією.

Зазначається, що в суботу, 17 грудня, Путіну доповіли, нібито Лукашенко погано почувається. Через кілька годин білоруська сторона переказала російському диктатору, нібито в самопроголошеного лідера РБ грип.

Проте глава Кремля скептично поставився до таких повідомлень, не повіривши у хворобу Лукашенка.

У публікації Telegram-каналу зазначається, що, згідно з альтернативними даними від близького кола Лукашенка, він насправді чудово себе почуває і не має ніяких симптомів грипу.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російський диктатор Володимир Путін збирається використати свою поїздку до столиці Білорусі для того, щоб натиснути на самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Президент РФ хоче отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції.

Керівник Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що Путін їде до Лукашенка, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну. Подоляк також зазначив, що Путін самостійно їде до Мінська, а не запрошує Лукашенка до Росії.

"По-перше, тому що статус Путіна сьогодні – це не статус Путіна вчорашнього дня. Це людина, яка повинна ходити і просити, щоб щось отримати", – наголосив Подоляк.

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