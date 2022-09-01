Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смерті

Лікар розповів про діагноз Володимира Путіна / politolog.net

Не варто сподіватися на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре, заявив відомий лікар Євген Комаровський.

В інтерв'ю Каналу 24 він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

"Але, враховуючи те, що ми бачимо, то шансів на блискавичну і несподівану смерть Путіна – небагато", - підкреслив лікар.

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У той же час він пояснив, що президент РФ, незважаючи на очевидні катастрофічні для нього результати війни, не йде на поступки або логічні дії.

У зв'язку з цим співрозмовник не виключив, що у Путіна могла бути важка форма коронавірусу з ускладненнями (постковідна енцефалопатія).

"В результаті імовірно перенесеної хвороби, у нього ускладнені можливості мислити і аналізувати", — додає лікар.

Він також припустив, що Путіна попередили про те, що повторне зараження коронавірусом він може не перенести, тому були введені запобіжні заходи (довгі столи для переговорів і численні перевірки).

"У нього може бути така хвороба, і він з нею може жити ще роками. Тому нам не варто розраховувати на те, що онкологія піде Україні на зустріч", – додав Комаровський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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