'Путін вже давно невиліковно хворий': в ГУР повідомили про важкий стан здоров'я російського диктатора

Речник української розвідки підкреслив, що Путін вже давно невиліковно хворий, як і все російське суспільство.

У розвідці розповіли про важкий стан здоров'я Путіна / kremlin.ru

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував чутки про смертельні хвороби російського диктатора Володимира Путіна. Він підтвердив, що глава Кремля важкохворий. Про це Юсов розповів в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник ГУР, Путін вже давно невиліковно хворий, як і все російське суспільство. Зокрема, якщо говорити про психоемоційний стан, то на цю тему вже є дуже багато досліджень, як і закритих, так і цілком відкритих.

"Якщо говорити про фізичний стан, так, є інформація про важкі хвороби, зокрема й онкологію, яка безумовно впливає на його працездатність, на інтенсивність його роботи. Звідти і довгі паузи, коли він зникає, і якась неоковирна поведінка в публічних місцях. Власне, звідси й історія про двійників", - сказав Юсов.

За його словами, аби підтримувати якусь видимість роботи і того, що Путін ще на щось спроможний росіяни, імовірно, використовують якихось "біороботів", які і виконують цю функцію.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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