Хвороби Путіна: чому він дивно рухається і що відомо про діагноз

У Володимира Путіна фахівці не виключають ознаки хвороби Паркінсона.
Рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати. Про це йдеться в програмі Гроші під назвою "Таємне життя матрьошки".
Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.
У програмі нагадується, що у Путіна фахівці не виключають ознаки хвороби Паркінсона.
Також раніше було опубліковано відео із зустрічі Путіна з Сергієм Шойгу. Тоді господар Кремля міцно вчепився руками в стіл.
"Виглядає все це максимально неприродно. Неначе президент Росії не може підняти праву руку", - підкреслили автори матеріалу.
Вони додали, що у Путіна явно проявляється кульгава хода, а також погано працюють руки.
"Відверто розвалюється перше тіло" - додали журналісти.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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