Хвороби Путіна: чому він дивно рухається і що відомо про діагноз

Що відомо про хвороби Володимира Путіна / politolog.net

Рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати. Про це йдеться в програмі Гроші під назвою "Таємне життя матрьошки".

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У програмі нагадується, що у Путіна фахівці не виключають ознаки хвороби Паркінсона.

Також раніше було опубліковано відео із зустрічі Путіна з Сергієм Шойгу. Тоді господар Кремля міцно вчепився руками в стіл.

"Виглядає все це максимально неприродно. Неначе президент Росії не може підняти праву руку", - підкреслили автори матеріалу.

Вони додали, що у Путіна явно проявляється кульгава хода, а також погано працюють руки.

"Відверто розвалюється перше тіло" - додали журналісти.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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