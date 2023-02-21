Життя після Путіна: Тука прогнозує початок боротьби в Росії після смерті диктатора

Тука підкреслив, що є певні сподівання на те, що після того, як Путін помре, в Росії може початися боротьба між "баштами Кремля".

Що буде з Росією після смерті Путіна? / сайт Кремля

За роки, коли російський диктатор Володимир Путін керує Росією, він не тільки створив жорстку вертикаль особистої влади, але й угруповання "колективного Путіна". Це різні люди, з різними інтересами. Але серед них є одна доволі впливова група людей, які між собою пов’язані не тільки спільними корупційними діями, але й спільними воєнними злочинами, скоєними за останній час.

Про це під час чату на Главреді розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Сподіватися на те, що завтра хтось із цих людей дасть по голові попільничкою цьому довбню на підборах, і він сконає, а Росія раптом прокинеться іншою країною та скаже Україні: "Прости! Прости, сестра!", абсолютно несерйозно", - зазначив Тука.

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Він підкреслив, що є певні сподівання на те, що після того, як Путін помре, в Росії може початися боротьба між "баштами Кремля".

"Між ними дійсно є певні протиріччя, і у цих "башт" різні важелі впливу. Але, разом із тим, не потрібно перебільшувати їхній вплив. Наприклад, Пригожин – його вплив побудований виключно на тому дозволі, який йому дав особисто Путін. Тільки-но Путіна фізично не стане, протягом кількох днів або навіть годин буде знищений і Пригожин", - розповів ексголова Луганської ВЦА.

За його словами, у Пригожина величезна кількість ворогів як у міністерстві оборони РФ, так і у ФСБ. Тука підкреслив, що подальше існування Пригожина без Путіна абсолютно недоречне. А ПВК "Вагнер" може очолити і взяти під контроль будь-хто. Сама фігура Пригожина вже зайва, вона свою роль відіграла. Те саме стосується і політичного життя Російської Федерації.

"Але існує ймовірність того, що фізична смерть Путіна може викликати процес дезінтеграції у Росії, який почнеться з боротьби всередині Садового кільця, але швидко перетвориться на боротьбу регіонів із федеральним центром. Навряд чи ми будемо здатні якимсь чином впливати на ці процеси, але нашим союзникам, із моєї точки зору, дуже важливо не проґавити цей момент і допомогти народам Російської Федерації здобути державність та незалежність", - зазначив Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Путіна можуть ліквідувати

Раніше генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що спецслужби США теоретично здатні ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, як це вони зробили з лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі. Він зазначив, що ліквідація підтверджує "безмежні можливості спецслужб США".

Російський політик і громадський діяч Геннадій Гудков вважає, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

За словами журналіста-розслідувача Христо Грозєва, російські магнати вважають, що Володимир Путін хворий. Він підкреслив, що найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

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