У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО: військовим заборонили пити воду - ЗМІ

Військовим взагалі заборонили заходити на територію казарм та вживати воду.

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У Німеччині сталась диверсія на авіабазі НАТО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Сьогодні, 14 серпня, казарми Бундесверу поблизу міста Кельн, що у Німеччині, зачинили через ймовірне забруднення питної води.

У виданні Spiegel зазначають, що у внутрішній мережі військових і цивільних закликали в жодному разі не вживати питну воду. Військовим взагалі заборонили заходити на територію казарм.

За інформацією видання, в казармах у Кельн-Вані розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні офіси Бундесверу. Також там базуються авіаційні сили Міноборони. Всього на дислокації задіяно 4300 військовослужбовців і 1200 цивільних.

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У Бундесвері також закликали персонал, який все ще живе в казармах, повідомляти про підозрілих осіб, які дотепер не перебували там, але "наразі є в полі зору" та відрізняються "незвичайною поведінкою".

Раніше підозрілу особу бачили біля огорожі навколо казарми, яка втекла після виявлення. Також зазначається, що казарми залишатимуться закритими на вхід та вихід до подальшого розпорядження.

Пізніше схожий випадок зафіксували у німецькому місті Гайленкірхен. Там закрили військово-повітряну базу НАТО, де зокрема базуються розвідувальні літаки.

У виданні Bild повідомили, що ймовірно, знову йдеться про забруднену питну воду - так само як і у військових казармах неподалік від Кельна. Наразі триває розслідування, є інформація про одного затриманого.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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