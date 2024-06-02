ЗСУ можуть збивати із ЗРК Patriot авіацію над територією РФ – генерал Бундесверу

ЗСУ можуть збивати в російському повітряному просторі військові літаки країни-агресора, які атакують Україну, з переданих ФРН систем Patriot.
Таку заяву зробив глава німецько-українського ситуаційного центру, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдінг в ефірі ARD.
"Цілком можливо, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і над Росією вони чудово підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть скидати жахливі бомби, що планують", - заявив німецький генерал.
Він підкреслив, що відповідальність за використання систем лежить виключно на українських військових.
"Використовувати їх можна в рамках міжнародного права. У нас є велика впевненість, що українці не тільки дотримуватимуться цього, а й будуть також робити це з великою тактичною майстерністю і доб'ються успіху", - додав Фрейдінг.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
Удари західною зброєю по РФ - головні новини за темою
Раніше повідомлялося, що США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що США дозволили бити американською зброєю по Росії в прикордонні. За даними газети Wall Street Journal, ЗСУ можуть застосовувати не тільки HIMARS, а й GMLRS, а також інші артилерійські установки.
Як повідомлялося раніше, Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області. Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.
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