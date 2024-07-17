У Німеччині планують вдвічі скоротити військову допомогу Україні - Reuters

Після місяця суперечок міністри Німеччини планують схвалити бюджет на 2025 рік, у якому коштів на допомогу Україні може стати значно менше.

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У 2025 році підтримка Німеччиною України може скоротитися / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗС України

У Кабміні Німеччини готуються прийняти бюджет на наступний рік, що має за рахунок сильного економічного піднесення скоротити розрив у 17 мільярдів євро між прогнозованими видатками і доходами.

Як пише Reuters, уряд, зокрема, планує скоротити військову допомогу Україні до 4 мільярдів євро із 8-ми у 2024 році. Вплинуло на це рішення зокрема й те, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, але зростання виявилось повільнішим. Тому влада країни, як і Франції та Великобританії, намагається закрити бюджетну діру.

Згідно з проєктом бюджету, він містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися спеціальний фонд збройних сил, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.

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Справа в тому, що через декілька днів після вторгнення країни-агресора Росії в Україну, канцлер Олаф Шольц оголосив про "історичний поворотний момент", що передбачав створення спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро. Їх мають витрачати на модернізацію армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному 2% від валового внутрішнього продукту.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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Допомога Німеччини Україні - що відомо

Нещодавно стало відомо, що Німеччина влітку почала таємно передавати Україні велику партію військової допомоги. До України непомітно відправили, зокрема, 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером.

Напередодні Німеччина оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України. У нього увійшли безпілотники, системи ППО, боєприпаси та ракети.

На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що нова система ППО Patriot від Німеччини вже надійшла в Україну. За словами президента, Україна продовжує працювати й невдовзі будуть нові рішення для посилення ППО.

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