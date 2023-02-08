Зеленського гучними оваціями зустріли у Британії: важлива заява президента України

Президент України заявив, що світ потребує британського лідерства, як і української хоробрості.

Зеленський у Британії / president.gov.ua, скріншот

Президент України Володимир Зеленський 8 січня прибув до Великобританії і зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Як повідомляє Офіс президента, лідери обговорили реалізацію української формули миру, вступ нашої країни до ЄС та низку інших питань.

Зеленський подякував британський народ та особисто Сунака за всебічну підтримку України у протидії агресії РФ. Він підкреслив, що Великобританія є надійним партнером і другом України, який став одним зі світових лідерів у допомозі нашій державі.

"Дякую за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську війну",- сказав президент.

Про що говорив Зеленський на зустрічі

Президент також поінформував Сунака про ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Він підкреслив важливість отримання Україною необхідної зброї від партнерів для того, щоб зупинити російський наступ і звільнити всі тимчасово окуповані території.

Лідери обговорили оборонне співробітництво і весь комплекс питань двостороннього порядку:

реалізацію формули миру,

євроатлантичну інтеграцію України,

майбутню підтримку з боку Британії,

можливість залучення британської сторони до повоєнного відновлення України і ряд інших перспективних проектів.

Окремо обговорювалося питання про недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Овації для Зеленського

Після зустрічі Зеленський вирушив до парламенту Британії. Там президента України зустріли гучними оваціями.

Що сказав Зеленський у Британії

Президент заявив, що світ потребує британського лідерства, як і української хоробрості.

"Зараз ми маємо ту коаліцію союзників, яка допоможе вистояти нашій країні. І подолати тих, хто інвестує сили і можливості в тероризм і агресію", - заявив Зеленський.

Під час промови президент заявив, що Україну і Британію очікує найважливіша перемога в житті - "Перемога самої ідеї війни".

"Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми дійсно знаємо, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребує. Сполучене Королівство йде разом з нами до самої, я думаю, найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни", - заявив Зеленський.

Президент додав, що після перемоги України, будь-який агресор знатиме, що його чекатиме в майбутньому, якщо він нападе на міжнародний порядок.

Зеленський у Лондоні закликав до передачі літаків

Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Лондоні, закликав Сполучене Королівство передати ЗСУ літаки.

"У Великій Британії король - пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король. У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її. Я вірю, що цей символ допоможе нам з нашою наступною коаліцією, коаліцією літаків... крила для свободи", - заявив він.

Візит Зеленського до Британії

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого вирушив на Даунінг-стріт, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, після чого виступив перед парламентом.

Пізніше глава держави поїде на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію із Зеленським.

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