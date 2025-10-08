"У мене відійшли води": жінка народила у прямому ефірі на очах у 29 тисяч людей

Стрімерка народжувала на очах у друзів і в прямому ефірі сервісу Twitch.

Стрімерка Fandy народила / Коллаж: Главред, фото: Twitch

Американська стримерка Фанді (справжнє ім’я Кейді) стала першою людиною, яка народила дитину під час прямої трансляції на платформі Twitch. Пологи тривали близько восьми годин, за їх перебігом яких спостерігали понад 29 тисяч глядачів.

"Привіт, твіттере, у мене щойно відійшли води, тож, я думаю, що буду народжувати в прямому ефірі. Час для дитини", - написала стрімерка в X (Twitter) перед початком прямої трансляції.

Повідомляється, що у чат трансляції долучився генеральний директор Twitch Ден Кленсі, який після події привітав молоду матір.

"Fandy. Бажаю удачі та вітаю. Бажаю тобі всього найкращого в цій подорожі", - написав Ден Кленсі.

При цьому чимало користувачів у коментарях обурювалися, чи не порушує такий стрім правила сервісу.

Стрім зібрав понад 50 000 переглядів, і не є першою трансляцією пологів на Twitch (або на інших платформах). Проте це перший випадок, коли стрімерка з тисячами підписників транслювала весь процес у прямому ефірі.

Як проходили пологи Фанді

Фанді народжувала вдома в Остіні (штат Техас) у спеціально підготовленому надувному басейні для водних пологів. Під час стріму поруч були чоловік Адам, двоє акушерок та близькі друзі. Камера не показувала інтимних моментів, але дозволяла аудиторії спостерігати за процесом і чути коментарі самої Фанді, яка спілкувалася з глядачами та жартувала.

За словами Фанді, ідея трансляції виникла як спосіб поділитися "справжнім досвідом життя" зі своєю аудиторією, що налічує понад 360 тисяч підписників. Її дочка, яку назвали Луна, народилася здоровою.

Випадок спричинив широку дискусію про межі публічності та етичність контенту в епоху стрімінгу. Експерти зазначають, що трансляція Фанді поєднала звичайну людську подію з технологічними можливостями нового часу — і стала прикладом того, як онлайн-культура розмиває межі між особистим і публічним життям.

Хто така Фанді Фанді (справжнє ім’я — Кейді) — американська стримерка та модель із міста Остін, штат Техас. Вона активно веде трансляції на платформі Twitch із 2015 року, де здобула популярність завдяки іграм World of Warcraft, Overwatch та League of Legends, а також форматам "IRL" (стріми з реального життя). Її канал має сотні тисяч підписників, а стиль подачі вирізняється відкритістю, гумором і прямим спілкуванням із глядачами. Окрім Twitch, Фанді активно розвиває сторінки в Instagram (@fandybtw) та TikTok, де публікує особисті моменти, реакції фанатів і відео зі свого життя.

