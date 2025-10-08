"Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

Раніше дівчина багато років перебувала у шлюбі.

У соцмережах показали другу учасницю 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став відомий актор Тарас Цимбалюк.

Як повідомили в Instagram, дівчина звикла домагатися свого.

"Вона звикла досягати вершин і знає всі секрети великих почуттів. І тепер готова показати Тарасу кохання, як у кіно", - йдеться в новому анонсі проєкту.

Також вона розповіла про себе.

"Мені 38. Я - майстер спорту з легкої атлетики, зі стрибків у висоту. Я була в шлюбі 20 років... Я фантастична!" - зазначила красуня.

Новий анонс шоу "Холостяк" / фото: instagram.com/holostyakstb/

До речі, її ім'я не назвали, але, за даними ЗМІ, дівчину звати Ольга і вона працює фітнес-тренером у Харкові.

До речі, нещодавно сам Цимбалюк зізнавався, що хвилюється.

"Це новий і дуже важливий для мене епізод. Я бував у дуже різних, шоу-бізнесових проектах. Ті ж "Танці з зірками", наприклад. Але так щоб до себе, до своєї душі настільки наближати, ба більше, впускати всю країну... - не було ще", - сказав Тарас.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

