"Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

Коротко:
- У соцмережах опублікували новий анонс "Холостяка"
- Хто став ще однією учасницею
У соцмережах показали другу учасницю 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став відомий актор Тарас Цимбалюк.
Як повідомили в Instagram, дівчина звикла домагатися свого.
"Вона звикла досягати вершин і знає всі секрети великих почуттів. І тепер готова показати Тарасу кохання, як у кіно", - йдеться в новому анонсі проєкту.
Також вона розповіла про себе.
"Мені 38. Я - майстер спорту з легкої атлетики, зі стрибків у висоту. Я була в шлюбі 20 років... Я фантастична!" - зазначила красуня.
До речі, її ім'я не назвали, але, за даними ЗМІ, дівчину звати Ольга і вона працює фітнес-тренером у Харкові.
До речі, нещодавно сам Цимбалюк зізнавався, що хвилюється.
"Це новий і дуже важливий для мене епізод. Я бував у дуже різних, шоу-бізнесових проектах. Ті ж "Танці з зірками", наприклад. Але так щоб до себе, до своєї душі настільки наближати, ба більше, впускати всю країну... - не було ще", - сказав Тарас.
Зазначимо, як повідомляв Главред, Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек, про розлучення яких стало відомо у квітні 2024 року, возз'єдналися на червоній доріжці. Пара з'явилася в Нью-Йорку на допрем'єрному показі мюзиклу "Поцілунок жінки-павука", в якому Дженніфер виконала одну з головних ролей, а Бен став виконавчим продюсером.
А також актор Павло Текучев розповів, що для однієї з ролей зміг скинути 10 кілограмів за допомогою жорсткої дієти. Знаменитість поділився, що зробив це для зйомок у фільмі "Вічник. Сповідь на перевалі духу".
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
