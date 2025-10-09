Рус
Уряд ухвалив постанову: з ким Україна запровадить множинне громадянство

Руслан Іваненко
9 жовтня 2025, 00:21
МЗС визначив критерії держав для запровадження множинного громадянства.
Уряд ухвалив постанову: з ким Україна запровадить множинне громадянство
Етнічні українці зможуть отримати громадянство України, зберігаючи іноземне / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Уряд України ухвалив постанову про спрощене громадянство для іноземців
  • Визначено критерії держав для запровадження множинного громадянства
  • Пріоритет надаватиметься союзникам та країнам, що підтримують Україну

У середу, 8 жовтня, уряд України ухвалив постанову, розроблену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії іноземних держав для спрощеного набуття українського громадянства.

Запровадження інституту множинного громадянства дозволить етнічним українцям, які мають іноземне громадянство, зберігати його, водночас отримуючи українське.

"Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", — зазначив Андрій Сибіга.

Критерії відбору держав для спрощеного громадянства

  • Постанова визначає критерії, за якими Кабінет Міністрів формуватиме перелік іноземних держав для спрощеного громадянства. Серед них:
  • членство у Групі семи та ЄС;
  • підтримка санкцій проти РФ;
  • відстоювання суверенітету України;
  • стратегічне партнерство та фінансова підтримка країни.

"Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України", — наголосив глава МЗС.

Уряд ухвалив постанову: з ким Україна запровадить множинне громадянство
Множинне громадянство / Інфографіка Главред

Практика множинного громадянства – експертна думка

Керівний партнер ЮК Winner, адвокат Ігор Ясько, зазначає, що ухвалення нового законопроєкту про множинне громадянство не суперечить Конституції України.

"Стаття 4 Основного Закону закріплює принцип єдиного громадянства, який гарантує єдність правового статусу громадян, а не забороняє мати паспорти інших країн", — пояснює він.

Ясько підкреслює, що фактичне множинне громадянство в Україні існувало й раніше, наприклад у випадках дітей від змішаних шлюбів або автоматичного набуття паспорта країни проживання.

"Новий закон лише формалізує цю реальність та водночас дозволяє усвідомлено врегулювати пов’язані з нею проблеми", — додає експерт.

Він також наголошує на економічних і соціальних перевагах: "Цей крок відкриває двері для збереження зв’язку з мільйонами українців за кордоном, залучення інвестицій, висококваліфікованих фахівців та підприємців. Множинне громадянство сприятиме адаптації до європейських стандартів і спрощенню процедур для громадян країн ЄС та "Великої сімки"".

Множинне громадянство в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, 18 червня Верховна Рада України ухвалила закон №11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. За документ проголосували 243 народних депутати. Закон дозволяє українцям мати друге громадянство, якщо це країна-партнер, визначена Кабміном.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Також він ратифікував угоду про створення трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію та зупинив дію Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

Крім того, президент Володимир Зеленський неодноразово висловлювався на підтримку подвійного громадянства.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

