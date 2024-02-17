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"Реальна загроза": в ISW дали прогноз нападу РФ на країни НАТО

Юлія Закрепа
17 лютого 2024, 12:52
Росія, якщо вийде переможцем в Україні, становить значну загрозу для НАТО та європейської безпеки.
'Реальна загроза': в ISW дали прогноз нападу РФ на країни НАТО
Путін готує напад на країни НАТО / колаж: Главред, фото: НАТО, Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що представники НАТО все частіше попереджають, що Росія становить серйозну загрозу безпеці альянсу.

Видання Financial Times 16 лютого повідомило, що нещодавні нові оцінки російського військового потенціалу та потенційних загроз державам НАТО змусили західних лідерів визнати постійний військовий потенціал Росії та збільшити інвестиції в оборону, йдеться у звіті ISW.

FT процитував неназваних чиновників британської військової розвідки, які попередили, що агресивні наміри Росії зберігаються і що російські військово-повітряні та військово-морські засоби все ще "в основному недоторкані", тоді як російські сухопутні сили в Україні "деградували".

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"Російський Чорноморський флот сильно постраждав від українських ударів, але більша частина російського флоту дислокується за межами Чорного моря. FT зазначає, що більшість західних офіційних осіб очікують, що Росія зможе відновити свої сили "протягом п’яти-шести років" Незважаючи на великі втрати в Україні", - йдеться у звіті.

Це спостереження узгоджується з попередньою оцінкою ISW про те, що припинення війни на умовах Росії дозволить російським силам швидко відновити та відновити можливості, які Росія могла б використати для нападу на країни НАТО. Декілька європейських чиновників з питань оборони, яких цитує FT, підкреслили, що існує "реальна загроза" того, що Росія може напасти на країну НАТО вже через три-п’ять років.

Посилені застереження офіційних осіб НАТО щодо поточного стану російської загрози узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Росія, яка вийде переможцем в Україні, становить значну загрозу для НАТО та європейської безпеки, і тому подальша підтримка Заходом України для запобігання перемоги Росії є необхідною для безпеки НАТО та Америки.

Напад Росії на країни НАТО: що відомо

Нагадаємо, що на Заході готуються до потенційного військового конфлікту з Росією. ЗМІ діхнались, що війська НАТО можуть розгорнутися в усій Європі. Голова комітету НАТО, адмірал Роб Бауер зазначив, що навчання блоку Steadfast Defender спрямовані на "підготовку до конфлікту з Росією".

У НАТО розкрили плани Путіна, чи здатна РФ навесні піти у великий наступ. Для масштабного наступу країні-агресорці Росії потрібна ще більш посилена мобілізація, яку Путін поки що не проводить, сказав представник НАТО.

Олег Жданов розкрив, як Путін провокує Польщу, щоб НАТО вступило в війну. Якщо НАТО зіб’є російську ракету, Путін заявить, що НАТО вступило в війну. Тоді, за його словами, війна автоматично стає світовою, а це саме те, чого хоче досягти Путін.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії
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