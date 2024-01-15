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Росія з Білорусі може атакувати три області: майор ЗСУ розкрив загрозу

Андрій Ганчук
15 січня 2024, 08:16оновлено 15 січня, 09:10
Країна-агресорка Росія може готуватися до перекидання до північних областей України декількох десятків тисяч військ, припустив Олексій Гетьман.
Гетьман, Війська РФ
Сценарій наступу Росії з Білорусі можливий - Гетьман / Колаж: Главред, фото: Главред, Міноборони

Можливий сценарій, за якого російські окупаційні війська спробують атакувати Сумську, Чернігівську та Київську області з території Білорусі. На даний момент таких ознак немає, проте росіяни будують свої "плани". Ворог може готувати посилення угруповання на північному напрямку і перекинути туди десятки тисяч військ. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що на даний момент немає ознак, які вказували б на можливості окупантів атакувати Сумську, Чернігівську та Київську області, але сценарій можливий.

"Про логістичні можливості РФ розповідав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, є певні ознаки того, що росіяни щось планують. До того ж, там посилилася діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Щодо логістики, росіянам потрібно максимум три тижні, щоб перевести туди відносно велику кількість військ", - вважає Гетьман.

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Також він додав, що війська РФ можуть готуватися до перекидання у район північного напрямку декількох десятків тисяч військ.

"Зараз там склад російських військових - менше 20 тисяч. Це не можна вважати ударним угрупуванням, але воно може бути посилене", - підкреслив Олексій Гетьман.

Загроза наступу на Київ

Війська РФ можуть спробувати піти на Київ, якщо фронт ЗСУ посиплеться на одному з напрямків, вважає колишній боєць Азова, військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, інструктор Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця з позивним Мактавіш. Україна готується до такого потенційного сценарію.

Повторний наступ на Київ можливий, вважає командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, подібні "наміри" з боку окупантів залежать від того, які політичні рішення ухвалюватимуться в Кремлі.

Росіяни хочуть захопити Харків, Полтаву, Київ і всю Україну, нагадав представник Сухопутних військ Володимир Фітьо. Причому це не тільки риторика, але й їхні реальні устремління.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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ЗСУ Київська область Чернігівська область Сумська область війська Росії війна Росії та України Олексій Гетьман
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