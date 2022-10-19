'Воєнний стан' на захоплених територіях: Данілов назвав мету Путіна

Олексій Данілов прокоментував рішення Володимира Путіна / Колаж УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував введенням Володимиром Путіним "воєнного стану" на захоплених територіях України.

Він підкреслив у своєму Twitter, що рішення Путіна є підготовкою до масової депортації українського населення.

Секретар РНБО вважає, що черговий злочин Путіна проти України має бути засуджено на рівні ООН.

"Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України - це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був скоєний Росією в Криму і залишився не покараний", - додав Данілов.

Путін ввів "воєнний стан"

Нагадаємо, раніше Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях України.

Відповідно до виданого Указу, його введуть з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

При цьому ряду силових структур РФ російський диктатор доручив у триденний термін "представити пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, на яких введено воєнний стан".

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