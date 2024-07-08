У Польщі хочуть створити легіон із українських добровольців - Зеленський

Український легіон тренуватиметься в Польщі та буде оснащений партнерами, наголосив Володимир Зеленський.

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У Польщі хочуть створити легіон із українських добровольців / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна та Польща домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

"Зафіксували формування та підготовку на території Польщі Українського легіону — нового добровольчого військового підрозділу. Ми маємо дуже позитивний досвіт українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість громадянам України, які перебувають в Польщі, Литві, ЄС, добровільно приєднатися до оборони України", — наголосив президент України.

За його словами, Український легіон тренуватиметься в Польщі та буде оснащений партнерами.

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"Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із ЗСУ. Зараз сторони пропрацьовують всі нюанси цих домовленостей", - додав Зеленський.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Візит Зеленського у Варшаву - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Польщі Варшави з візитом у понеділок, 8 липня.

Очікується, що Зеленський подякує польським лідерам за підтримку України та повідомить про ситуацію на фронті. Також вони скоординують позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні.

Також зазначалось, що Зеленський під час візиту підпише угоду про довгострокову співпрацю у сфері безпеки.

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