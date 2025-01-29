"Труднощі для РФ": саудівська нафта може замістити російську - експерт

Саудівська Аравія як лідер ОПЕК здатна збільшити видобуток нафти і свої квоти, зазначає Омельченко.

https://glavred.net/world/trudnosti-dlya-rf-saudovskaya-neft-mozhet-zamestit-rossiyskuyu-ekspert-10634894.html Посилання скопійоване

Володимир Омельченко / колаж: Главред, фото: Fb Володимир Омельченко, ua.depositphotos.com

Коротко:

Трамп прагне налагодити тісну співпрацю з Саудівською Аравією

Трамп може послабити фінансову базу Росії

Співпраця між США і Саудівською Аравією здатна істотно вплинути на нафтовий ринок, що створить фінансові труднощі для Росії. Про це в інтерв'ю Главреду сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Ситуація виглядає так, що Трамп прагне налагодити тіснішу співпрацю з Саудівською Аравією. Він навіть планує свій перший офіційний візит саме до цієї країни. Традиційно новообрані президенти США здійснюють перший візит до Великої Британії, але Трамп робить акцент на важливості Саудівської Аравії через її вплив на світову політику завдяки видобутку нафти", - сказав Омельченко. відео дня

Окрім цього, нагадує експерт, Саудівська Аравія пообіцяла Трампу інвестувати 600 млрд доларів у США, зокрема в розвиток інфраструктури та програм штучного інтелекту.

"Ця співпраця між США та Саудівською Аравією здатна суттєво вплинути на нафтовий ринок. Саудівська Аравія як лідер ОПЕК здатна збільшити видобуток нафти і свої квоти. Це може статися досить швидко - за кілька місяців. Саудівська Аравія потенційно здатна збільшити видобуток на 3-4 мільйони барелів на добу, що дорівнює обсягам, які видобуває Росія. Таким чином, саудівська нафта може замістити російську в Китаї та Індії, що створить фінансові труднощі для Росії", - зазначив він.

На думку експерта, це може бути частиною стратегії Трампа, спрямованої на ослаблення фінансової бази Росії, яка використовує доходи від нафти для війни в Україні.

"Однак чи спрацює цей план - питання залишається відкритим", - резюмує він.

Зниження цін на нафту і переговори про мир з РФ

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у передвиборчій програмі обіцяв обвалити ціни на нафту. Політик підкреслював: низькі ціни на "чорне золото" допоможуть закінчити війну, тому що росіяни перестануть заробляти.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40", - говорив Трамп.

На форумі в Давосі Трамп знову заявив, що зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України.

"Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні її знизити. Чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього до виборів... Якби ціна знизилася, російсько-українська війна припинилася б негайно", - сказав новий глава Білого дому.

24 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що міжнародна робоча група із санкцій проти РФ, вважає, що ціну російської нафти слід обмежити стелею в $30 за барель.

Інші новини:

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних робіт. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проєктів і наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992-1996 р. працював на різних посадах у галузі машинобудування; 1997-1998 - головний спеціаліст відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міністерства економіки України; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз України", очолював напрямок транспорту нафти; 2004-2007 - головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; З лютого 2007 р. - експерт Центру Разумкова, з 2013 року - директор енергетичних програм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред