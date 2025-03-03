Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США - Зеленський

Президент вважає, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

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Зеленський вважає, що ще може врятувати відносини з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Коротко:

США, ймовірно, не припинять допомогу Україні

Зеленський готовий підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ще може врятувати свої відносини з американським колегою Дональдом Трампом після їхньої конфліктної ситуації в Білому домі 28 лютого.

Зеленський вважає, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима, передає Reuters.

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"Що стосується порятунку відносин, я думаю, що наші відносини продовжаться... Я не думаю, що це правильно, коли такі обговорення повністю відкриті. ... Формат того, що сталося, я не думаю, що це принесло щось позитивне або додаткове нам як партнерам", - сказав Зеленський журналістам після саміту з лідерами Європи в Лондоні.

Президент заявив, що на його думку, США не припинять допомогу Україні. За його словами, Штати, як "лідери цивілізованого світу", не захочуть допомагати російському диктатору Володимиру Путіну. Водночас президент заявив, що готовий до будь-яких труднощів, які можуть виникнути.

Зеленський також додав, що, як і раніше, готовий підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

"Є останній варіант (угоди - ред.), він готовий. Його можуть підписати міністри... Плпри те, що сталося раніше, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові", - заявив президент.

Корисні копалини України / Інфографіка: Главред ​

Суперечка між Трампом, Венсом і Зеленським у Білому домі 28 лютого

Як писав Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом.

Зеленський достроково залишив Білий дім. Угода про корисні копалини не була підписана.

Згодом Зеленський зробив заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він подякував Америці за підтримку та візит. Зеленський нагадав, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир.

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