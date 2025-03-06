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"Воювати нікому": Залужний прямо розповів про критичні втрати ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
6 березня 2025, 17:26
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В Україні декілька сотень тисяч військових поранені, ще десятки загиблі.
Залужный, ВСУ
Залужний назвав критичні втрати ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Посольство України у Великій Британії

Головне:

  • У ЗСУ та РФ критичні втрати на фронті
  • Залужний назвав втрати ЗСУ

На фронті в Україні дуже важка ситуація. Втрати ЗСУ нині є критичними. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а зараз посол України у Великобританії Валерій Залужний.

"Порахуйте, що таке 50 тис. з 5,5 млн осіб, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка. Яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася під впливом двох факторів. Перший - це демографія. Звертаю увагу: 50 тисяч вбитими в Україні і понад 300 тисяч поранених. Зараз практично нікому реально воювати", - сказав Залужний.

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При цьому великі втрати і в РФ. Лише кількість ліквідованих окупантів зросла до 250 тисяч.

"Це не означає, що вони не можуть піти сітками половити (чоловіків - Ред) відправити на фронт. Можуть. Вони навіть можуть їх гарно строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони (ці солдати - Ред.) воювати? Це інша справа" - додав Залужний.

Втрати у війні Росії проти України - що відомо

Як писав Главред, видання The New York Times розкрило втрати ЗСУ на фронті. Зазначається, що підрахунки нібито незалежних спостерігачів, які насправді симпатизують одній зі сторін, все ж таки свідчать, що Росія втрачає приблизно вдвічі більше солдатів.

Президент США Дональд Трамп також назвав нові цифри втрат України та РФ. Глава Штатів стверджує, що РФ втратила 800 тисяч солдатів у війні проти України.

Особливо січень 2025 року став для окупантів одним із наймасштабніших за втратами. ЗСУ знищили майже 50 тисяч солдатів Росії, розповіли в Міноборони.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Валерій Залужний
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