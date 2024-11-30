Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру: політолог розкрив плани США

Чим більше успіху в Україні, тим менше шансів на війну з Китаєм, вважає політолог Буґайський.

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Чи припинить Трамп війну в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Головне із матеріалу:

Трамп не збирається про щось домовлятися, а лише допомогти

Коли Україна може підти на припинення вогню

Армія РФ мала великі проблеми через підтримку України Заходом та США

Аналітик, історик, експерт Джеймстаунського фонду у Вашингтоні Януш Буґайський заявив, що Дональд Трамп не настільки добре знає Російську Федерацію і не слідкує за розвитком подій, але це робить його команда.

"Ті, хто допомагають Дональду Трампу розробляти політику, мають краще уявлення про те, як відбувається війна. Технічно Київ має бути спокійним, тому що Трамп не збирається про щось домовлятися. Він намагається допомогти досягти не тільки миру, а й перемоги для себе та Америки загалом", - зазначив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Стратегічно не може бути такого, щоб Україна віддала свої території, каже Буґайський.

"Тактично може виникнути ситуація, коли Україна може сказати: "Гаразд, давайте зробимо припинення вогню. Давайте приймемо ці угоди." Деякі з команди Трампа вже пропонували це для утримання миру в Україні. Можна прислати миротворців і показати, що Російська Федерація порушує правила та ескалує війну. Один зі сценаріїв полягає в тому, щоб переконати Трампа, що якщо він слідуватиме вимогам Російської Федерації щодо територій, він виглядатиме слабким, лузером. Він також матиме проблеми з Китаєм, який може захопити Тайвань, що призведе до війни для Америки", - повідомив він.

Тож чим більше успіху в Україні, тим менше шансів на війну з Китаєм. Це і є ціною домовленостей Трампа з РФ, вважає американський політолог.

"Навіть без віддачі територій, припинення вогню, Трамп може показати, що Росія є агресором, і з цим треба боротися, і що Україна - хороша. Я вже чув від його людей, що потрібно зробити так, щоб путінська армія мала великі проблеми через підтримку України Заходом та США", - додав він.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗМІ розкрили, що США підуть на кардинальні заходи заради миру в Україні. США готові зняти санкції проти Росії в рамках можливої мирної угоди з Україною. Також стали відомі основні положення плану, які включають "заморожування" лінії фронту і створення демілітаризованої зони.

Стало відомо, що США тиснуть на Київ - у Reuters розкрили, до чого закликають Україну. Росія має стабільний прогрес на сході України та на Курському напрямку. Там російські війська починають просуватися вперед, відтісняючи позиції ЗСУ. Тож посилення мобілізації може змінити ситуацію на фронті.

У США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України. Адміністрація нового президента США займеться темою переговорів щодо України із січня, заявив конгресмен від штату Флорида Майк Волтц. Трамп "неймовірно стурбований кривавою бійнею" і думає над тим, як відновити мир.

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