'Україна не повинна нічого боятися': Кулеба оцінив ризики президентства Трампа

Навіть якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому, "велика угода" між ним і Путіним неможлива. Співпраця України зі Сполученими Штатами можлива при будь-якому президенті, в тому числі і при Трампі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в інтерв'ю NV.
Міністр закордонних справ зазначив, що Трамп, незважаючи на свої вчинки та фрази, вніс значний вклад у допомогу Україні, починаючи від постачання зброї і закінчуючи санкціями проти Північного потоку-2. Кулеба переконаний у можливості співпраці з Трампом, але вона потребує особливого підходу.
"Трамп сприймається завдяки своїм, я би сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп - Javelin. Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп. Хто воював із "Північним потоком-2" і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Fortuna, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп", - сказав Кулеба.відео дня
Глава МЗС зауважив, що розблокування допомоги Україні відбулося в адміністрації Трампа, а в Республіканській партії існує сильний антиросійський консенсус. Тому Кулеба відкинув можливість домовленостей із президентом РФ Путіним і Трампом чи будь-яким іншим американським президентом.
"Трамп - це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато "якщо", але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків...Забудьте, неможливо, не буде жодних великих угод між Путіним і будь-ким", - підсумував міністр.
Повернення Трампа на пост президента США
Нагадаємо, ЄС хвилююється щодо можливого обрання Дональда Трампа на пост президента США. Євросоюз стурбованіий його можливою відмовою від допомоги Україні, виходом Штатів з Європи та розпадом НАТО.
Також претендент на президентське крісло Дональд Трамп може скасувати угоду між Демократичною і Республіканською партіями, що стосується змін у законодавстві про імміграцію та допомогу Україні. Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті, попереджає, що Трамп може втрутитися в політику і спробувати зірвати угоду перед з'їздом своєї партії, загрожуючи вирішенню питань кордону та військової допомоги.
Як повідомляв Главред, у випадку перемоги Рона Десантіса на виборах президента США 2024 року, він може бути кращим для України, ніж Дональд Трамп. Експерт вважає Десантіса більш гнучким і інституційним гравцем, який представляє політичний естеблішмент, на відміну від Трампа, який виступав як бізнесмен та популіст.
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