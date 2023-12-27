Вибори в США: експерт розповів, кого республіканці можуть підтримати замість Трампа

У республіканців є дві кандидатури - Рон Десантіс та Ніккі Хейлі, які зараз майже зрівнялися в рейтингу.

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Олександр Хара спрогнозував, кого республіканці можуть підтримати замість Трампа / Колаж : Главред, фото: УНІАН

Вибори в США заплановані на 2024 рік. Експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара розповів, кого крім Дональда Трампа могла б підтримати Республіканська партія та хто з кандидатів вигідніший Україні.

За словами експерта, у республіканців є дві кандидатури - Рон Десантіс та Ніккі Хейлі, які зараз майже зрівнялися в рейтингу.

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Хара вважає, що у Хейлі є непогані шанси "достукатися до сердець міських республіканців".

"Хейлі дуже цікава і харизматична кандидатура: вона двічі була губернатором, займала посаду спецпредставником при ООН, тобто має досвід дипломатичної роботи. Все це може зіграти важливу роль", - зазначив дипломат.

"Якщо Трампа не буде, ці двоє, Хейлі та Десантіс, будуть найближчими до нього за рейтингом. Тому що, наприклад, рейтинг Рамасвамі близько 5%. У того ж Кріса Крісті, традиційного республіканця рейганівського типу, який у разі обрання Трампа кандидатом від республіканців, оскільки той становить загрозу для США, закликав голосувати за Байдена. Він єдиний, хто публічно критикує Трампа, і вважає, що дії Трампа пов'язані з його марнославством і самодурством. На відміну від Хейлі, яка в багатьох питаннях підтримувала політику Трампа, тому що прагне зберегти підтримку трампістів одночасно з прихильністю республіканців", - додав Хара.

Він також додав, що Хейлі з початку повномасштабного вторгнення є послідовною прихильницею підтримки України і вважає Путіна загрозою.

"Тоді як Десантіс свого часу називав війну в Україні "територіальною суперечкою між Україною та Росією" (після чого він, до речі, втратив кілька відсотків популярності)", - сказав він.

Втім, вважає дипломат, "ще рано говорити про певну траєкторію - Трамп досі залишається найімовірнішою кандидатурою від республіканців".

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



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