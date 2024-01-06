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Вибори в США: понад 20 штатів можуть заборонити Трампу балотуватися - NYT

Анна Ярославська
6 січня 2024, 09:46
Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах.
Донадьд Трамп, прапор США
Позови проти Трампа ґрунтуються на пункті 14 поправки Конституції США / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Понад 20 штатів можуть заборонити колишньому президенту Дональду Трампу брати участь на виборах в США в 2024 році. Про це пише видання The New York Times з посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.

Видання зазначає, що офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах. Трамп був дискваліфікований на праймеріз в штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій.

Разом з тим, багато судових оскаржень були відхилені або не просуваються в суді. Таким чином, крім Колорадо і Мен, "ще принаймні в 20 штатах це питання залишається невирішеним".

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Позови проти Трампа ґрунтуються на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни та свидчыть, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть займати свої посади в майбутньому.

Однак це положення є розпливчастим і не уточнює, як саме має бути реалізована ця заборона.

NYT зазначає, що в 21 з 34 штатів, де була ініційована заборона для Трампа, на минулих виборах президента переміг чинний глава держави Джо Байден.

Одним з останніх петицію про виключення експрезидента з бюлетенів праймеріз подали виборці в штатах Массачусетс та Іллінойс.

Як повідомляв Главред, Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися у президенти США в 2024 році.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Дипломат Олександр Хара вважає, що 45-й президент США Дональд Трамп може використати на свою користь ситуацію із забороною балотуватися на виборах.

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