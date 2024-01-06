Вибори в США: понад 20 штатів можуть заборонити Трампу балотуватися - NYT

Понад 20 штатів можуть заборонити колишньому президенту Дональду Трампу брати участь на виборах в США в 2024 році. Про це пише видання The New York Times з посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.
Видання зазначає, що офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах. Трамп був дискваліфікований на праймеріз в штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій.
Разом з тим, багато судових оскаржень були відхилені або не просуваються в суді. Таким чином, крім Колорадо і Мен, "ще принаймні в 20 штатах це питання залишається невирішеним".
Позови проти Трампа ґрунтуються на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни та свидчыть, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть займати свої посади в майбутньому.
Однак це положення є розпливчастим і не уточнює, як саме має бути реалізована ця заборона.
NYT зазначає, що в 21 з 34 штатів, де була ініційована заборона для Трампа, на минулих виборах президента переміг чинний глава держави Джо Байден.
Одним з останніх петицію про виключення експрезидента з бюлетенів праймеріз подали виборці в штатах Массачусетс та Іллінойс.
Як повідомляв Главред, Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися у президенти США в 2024 році.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Дипломат Олександр Хара вважає, що 45-й президент США Дональд Трамп може використати на свою користь ситуацію із забороною балотуватися на виборах.
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