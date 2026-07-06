Україна масштабно вдарила вглиб РФ і Криму: Генштаб розкрив наслідки

Удари Сил оборони були спрямовані на припинення збройної агресії Росії.

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В Генштабі відзвітували про наслідки нічної роботи Сил оборони / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Що повідомив Генштаб:

За ніч Сили оборони уразили два НПЗ

У Криму під удар потрапив "ТЕС-Термінал-1"

На Луганщині уражено залізничний шляхопровід і склад БпЛА

У ніч на 6 липня Сили оборони України завдали ураження двом НПЗ, пункту дислокації ракетної бригади та терміналу перевалки нафтопродуктів у Криму. Про це повідомив Генштаб ЗС України.

Зокрема вчергове було атаковано нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, Ярославської області країни-агресорки Росії. Зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства.

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НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

"Ярославський нафтопереробний завод ("Славнефть-ЯНОС") є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Другий НПЗ, який потрапив під удар Сил оборони цієї ночі - "НОВАТЭК-Усть-Луга" у населеному пункті Слободка. Також було уражено пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади ворога у районі в населеному пункті Луга Ленінградської області РФ.

"Також уражено термінал перевалки світлих нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Термінал "ТЕС-Термінал-1" є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. Резервуарний парк підприємства забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб окупаційних військ у південних регіонах України", - розповіли у Генштабі.

Окрім того, уражено цілі, ступінь завданих збитків щодо яких уточнюється:

залізничний шляхопровід у районі Довжанська Луганської області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів;

склад БпЛА ворога у районі Червонопопівки та зосередження військової техніки поблизу Писарівки Луганської області.

Як Україна може ударами по РФ і Криму змусити Путіна почати переговори

Главред писав, що за даними аналітиків Bild, Україна кардинально змінює стратегію веденні війни, роблячи ставку на видовищні та регулярні атаки безпілотників углиб території РФ.

Після відносного затишшя на лінії фронту, що триває з моменту контрнаступу 2023 року, Київ демонструє нову тактику виснаження ворога. Успіх України тепер полягає не у швидких проривах, а у трикомпонентній формулі: стабілізація фронту, ізоляція Криму та руйнування логістики агресора. Саме це має стати тим важелем, який змусить Кремль сісти за стіл переговорів.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4 липня кілька гучних вибухів прогриміло на малій батьківщині кремлівського диктатора Володимира Путіна. З'ясувалося, що українські дрони влучили у нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга.

Раніше Росія заявила про ймовірне перше застосування Україною далекобійної балістичної ракети для удару по Московській області. Водночас українська сторона офіційно не підтверджувала використання такого озброєння.

Напередодні Збройні Сили України здійснили серію успішних та високоточних ударів по ключових об'єктах російських окупантів, суттєво підірвавши їхню логістику та забезпечення.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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