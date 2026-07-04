Зеленський розповів про розмову з Трампом і розкрив перспективи завершення війни

Сторони обговорили ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля з метою завершення війни.

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Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

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Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Трампом

Є реальна перспектива завершити війну, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Під час розмови президент привітав свого американського колегу та громадян США з Днем незалежності.

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Також сторони обговорили ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля щодо завершення війни.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", – написав Зеленський.

Президент також висловив подяку Сполученим Штатам за надану Україні допомогу.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "Джавелінів" і "Патріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний усім американцям, яким небайдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", – зазначив Зеленський.

До допису президент додав фотографію, на якій монумент "Батьківщина-мати" підсвічений у кольорах прапора Сполучених Штатів.

/ Telegram В. Зеленського

Трамп висловився щодо можливої зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести особисті переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

За словами американського лідера, він позитивно ставиться до ініціативи проведення такої зустрічі. Трамп зазначив, що прямий контакт між лідерами двох країн може відіграти важливу роль у пошуку шляхів дипломатичного врегулювання конфлікту.

Раніше було оприлюднено сценарій візиту представників Трампа до України. Вашингтону потрібна свіжа інформація про позицію диктатора Володимира Путіна, вважає Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп розчарований у Путіні й не виключає відмови від "духу Анкоріджа". Дональд Трамп висловив невдоволення діями Володимира Путіна, повідомляють джерела.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський терміново звернувся до Трампа після масованого удару РФ. Україна вже тривалий час веде переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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