Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський розповів про розмову з Трампом і розкрив перспективи завершення війни

Олексій Тесля
4 липня 2026, 23:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Сторони обговорили ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля з метою завершення війни.
Зеленський розповів про розмову з Трампом і розкрив перспективи завершення війни
Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Трампом
  • Є реальна перспектива завершити війну, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Під час розмови президент привітав свого американського колегу та громадян США з Днем незалежності.

відео дня

Також сторони обговорили ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля щодо завершення війни.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", – написав Зеленський.

Президент також висловив подяку Сполученим Штатам за надану Україні допомогу.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "Джавелінів" і "Патріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний усім американцям, яким небайдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", – зазначив Зеленський.

До допису президент додав фотографію, на якій монумент "Батьківщина-мати" підсвічений у кольорах прапора Сполучених Штатів.

Знімок екрана
/ Telegram В. Зеленського

Трамп висловився щодо можливої зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести особисті переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

За словами американського лідера, він позитивно ставиться до ініціативи проведення такої зустрічі. Трамп зазначив, що прямий контакт між лідерами двох країн може відіграти важливу роль у пошуку шляхів дипломатичного врегулювання конфлікту.

Раніше було оприлюднено сценарій візиту представників Трампа до України. Вашингтону потрібна свіжа інформація про позицію диктатора Володимира Путіна, вважає Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп розчарований у Путіні й не виключає відмови від "духу Анкоріджа". Дональд Трамп висловив невдоволення діями Володимира Путіна, повідомляють джерела.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський терміново звернувся до Трампа після масованого удару РФ. Україна вже тривалий час веде переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський розповів про розмову з Трампом і розкрив перспективи завершення війни

Зеленський розповів про розмову з Трампом і розкрив перспективи завершення війни

23:27Україна
РФ хоче створити "смугу безпеки" в трьох областях України: цинічна заява

РФ хоче створити "смугу безпеки" в трьох областях України: цинічна заява

22:08Війна
Загроза наступу з боку Білорусі: у ДПСУ зробили важливу заяву

Загроза наступу з боку Білорусі: у ДПСУ зробили важливу заяву

20:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні жінки біля поїзда за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні жінки біля поїзда за 29 с

Китайський гороскоп на завтра, 5 липня: Півням - спокуса, Зміям - конфлікт

Китайський гороскоп на завтра, 5 липня: Півням - спокуса, Зміям - конфлікт

Досі популярні й не дарма: 8 лайфхаків із СРСР, які дійсно працюють

Досі популярні й не дарма: 8 лайфхаків із СРСР, які дійсно працюють

Чим поливати помідори в липні: простий трюк збільшить урожай томатів на 25%

Чим поливати помідори в липні: простий трюк збільшить урожай томатів на 25%

Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

Останні новини

23:27

Зеленський розповів про розмову з Трампом і розкрив перспективи завершення війни

22:55

Що зробити з порічки на зиму: найкращі ідеї для кожної господині

22:31

У РФ заговорили про нове "припинення вогню": деталі провокаційної заяви

22:08

РФ хоче створити "смугу безпеки" в трьох областях України: цинічна заява

22:06

Прикмети 5 липня: чому цього дня не можна зашторювати вікна на ніч

Хто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеонХто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеон
21:27

Спека більше не заважатиме спати: простий предмет біля ліжка охолодить за хвилиниВідео

21:17

Вершинна гниль знищує помідори: що негайно треба зробити в спекотні дні

21:12

Водіїв закликали не мити авто у спеку: одна помилка може дорого обійтисяВідео

20:31

Загроза наступу з боку Білорусі: у ДПСУ зробили важливу заяву

Реклама
20:23

Гороскоп на тиждень 6–12 липня: Тельцям — прибуток, Левам — нові посади

19:56

Росія програла Чорне море: Зеленський зробив гучну заяву про успіхи ВМС

19:32

Орхідеї "вибухнуть" бурхливим цвітінням: простий прийом, про який мало хто знаєВідео

19:29

Жінка побачила "ворота до раю", але відмовилася зробити останній крок

19:10

Як Путін влаштував росіянам паливну кризу: Гардус про дії КремляПогляд

19:04

Як помити собаку без страху, криків і стресу - названо простий секретВідео

18:56

Навіть після перемир’я: військовий назвав терміни нового вторгнення РФ

18:50

Гороскоп таро на тиждень 6–12 липня: Водоліям — перемога, Рибам — очікування

18:34

На весь рік: господиня поділилася "особливим" рецептом вишневої наливкиВідео

18:27

Пропозиція Зеленського щодо зустрічі з Путіним: з’явилася відповідь Кремля

18:09

Врожай згниє, якщо запізнитися: точна ознака, коли саме пора копати часник

Реклама
18:02

ППО в одному з регіонів України суттєво посилять - що відомо

17:57

Чи накриє Україну нова хвиля спеки до +40: синоптик сказав, до чого готуватися

17:42

"Не варто відкладати": Денисенко зробила несподівану заяву про весілля

17:35

У Києві — сльози, у Монте-Карло — вечірка з росіянами: як розважається Дімопулос

17:27

Небезпека, про яку мало хто знає: яка загроза від звичайного павербанкаВідео

17:16

Успіх з 6 по 12 липня: три знаки зодіаку, які стануть щасливими

17:00

Шкільна головоломка з сірниками, яка змушує дорослих добре подуматиВідео

16:57

Мама Вєрки Сердючки вразила онукою та красенем-чоловіком на свіжому фото

16:51

Люди, народжені в певні місяці, частіше за інших живуть минулим: у чому причина

16:40

Його вирощував кожен дід: що означає дивне українське слово "самосад"

16:29

Піхота РФ йде на штурм: начштабу Black Raven про деталі боїв за Костянтинівку

16:10

Долар і євро можуть здивувати: свіжий прогноз курсу до 12 липня

16:02

Не всі хочуть згадувати: як українці врятували Польщу від знищення і окупаціїВідео

15:57

Місячний календар на тиждень:коли чекати фінансового успіху, а коли — сварок

15:55

Що носити замість джинсових шорт літом: 5 альтернатив, щоб не страждати в спекуВідео

15:26

Цибуля згниє через одну помилку: як визначити точний час викопування

15:16

Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

15:16

Всього 1 літр під кущ: чим полити огірки, щоб росли швидше і дали більше врожаюВідео

15:12

Сім'я випадково розбагатіла завдяки забутій знахідці на горищі

14:54

Листя величезне, а плодів немає: дешевий засіб змусить кабачки утворювати зав’язіВідео

Реклама
14:44

Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тількиВідео

14:23

"У Польщі істерика": В'ятрович пояснив, що стоїть за гучними заявами Варшави

14:19

Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю

14:13

Головна поп-зірка США Тейлор Свіфт вийшла заміж — деталі розкішного весілля

14:00

Головний міф про сонячні панелі: скільки вони насправді працюють

13:50

"Караоке на майдані" змінює життя: у новому випуску учасники поділяться історіями, що вражають своєю щирістю

13:42

Путін оголосив про окупацію Костянтинівки: Зеленський кинув йому несподіваний виклик

13:36

Виграють у лотерею з першого разу: названо дати народження щасливчиків

13:32

Як швидко розморозити морозильну камеру: хитрість, про яку всі мовчатьВідео

13:06

Інсульт і важка хвороба: померла зірка серіалу "Кармеліта"

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти