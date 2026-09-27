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Європа почала реагувати на погрози Путіна: хто готовий вступити у війну з Росією

Сергій Кущ
27 вересня 2026, 15:02
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Особливо серйозно до потенційної загрози ставляться держави, які безпосередньо межують із Росією або розташовані поруч із нею.
Європа почала реагувати на погрози Путіна
Європа почала реагувати на погрози Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот

Головне із заяви:

  • У Європі посилюється усвідомлення російської загрози
  • Країни НАТО по-різному оцінюють ступінь можливої небезпеки
  • У Польщі тема безпеки стала частиною політичної боротьби

Різко відмінні заяви європейських лідерів щодо безпеки, Росії та можливої участі країн НАТО у військовому конфлікті відображають одночасно зростаюче усвідомлення російської загрози та внутрішню політичну боротьбу в окремих державах Європи.

Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний.

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В останні тижні дискусія про безпеку особливо загострилася на східному фланзі НАТО. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно попереджав про ризик російських гібридних атак із використанням безпілотників або ракет проти держав Альянсу, які підтримують Україну. При цьому він зазначав, що мова не йде про ознаки підготовки класичного російського вторгнення.

На іншому полюсі опинився прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він заявив, що має намір зробити все можливе, щоб не допустити втягнення Словаччини у військовий конфлікт, зокрема в контексті можливого застосування п’ятої статті Північноатлантичного договору.

Європа по-різному оцінює російську загрозу

На думку Розумного, шукати єдину причину таких різних заяв європейських політиків не варто. Ситуація всередині Польщі значно відрізняється від того, що відбувається у Словаччині чи Угорщині. Однак певна загальна тенденція все ж існує.

"Значною мірою вона пов’язана з усвідомленням нової російської загрози, від якої наші західні сусіди, очевидно, відвикли ще з часів комуністичного режиму", - заявив експерт.

За його словами, протягом тривалого часу в Європі існувало уявлення, що Росія більше не становить серйозної військової загрози для європейських держав. Тепер це уявлення поступово змінюється.

"Здавалося, що Росія вже не становить загрози. А зараз ця загроза стає дедалі очевиднішою, але не для всіх однаково. Для когось більше, для когось менше", - зазначив Розумний.

Особливо серйозно до потенційної загрози ставляться держави, що безпосередньо межують з Росією або знаходяться поруч із нею.

Розумний звернув увагу, що таких гострих внутрішніх суперечок, як у Польщі, значно менше в країнах Балтії та Фінляндії.

"Вони значно ближче і, так би мовити, відчувають цю загрозу у себе під боком", - пояснив експерт.

Чому в Польщі виникли гострі суперечки

Окрема ситуація, за словами Розумного, склалася в Польщі, де питання зовнішньої політики та національної безпеки виявилися тісно пов’язаними з внутрішнім політичним протистоянням.

Експерт вважає, що реальні побоювання щодо Росії накладаються на боротьбу польських політичних сил між собою.

"У Польщі ситуація ускладнюється гострою внутрішньополітичною боротьбою, яка загострилася саме навколо кількох таких моментів. Зовнішня політика та обороноздатність країни входять до числа цих актуальних тем", - розповів Розумний.

Як наслідок, заяви польських політиків слід розглядати одразу у двох вимірах. З одного боку, існує реальне питання забезпечення безпеки держави. З іншого - політики зважають на реакцію своїх виборців і прагнуть зміцнити власні позиції.

Російська загроза стає частиною внутрішньої політики

Розумний підкреслив, що реакція політиків визначається не лише оцінкою можливих дій Росії.

За його словами, питання оборони та відносин з Москвою стають інструментами внутрішньої політичної конкуренції.

"Загроза існує, але політики реагують на неї по-різному і при цьому намагаються певною мірою переслідувати егоїстичні інтереси", - заявив експерт.

Він пояснив, що йдеться про прагнення отримати додаткові політичні дивіденди, заручитися підтримкою певних груп виборців і вигідно виділитися на тлі конкурентів.

Загроза РФ для НАТО

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до найрізноманітніших сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Гринченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005–2008); радник віце-прем’єр-міністра України (2008); керівник відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009 року), пише Вікіпедія.

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