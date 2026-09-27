Путін готує новий сценарій війни в Україні: в ISW розкрили стратегію Кремля

Успіхи ЗСУ на фронті змусили Кремль відмовитися від розрахунку на повільне просування піхоти.

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В ISW розкрили новий план Кремля на зиму / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, t.me/news_kremlin

Ключові тези:

Путін переглянув стратегію війни через невдачі на фронті

Ключовий інструмент - реактивні дрони "Герань"

Кремль не погодиться на припинення ударів

Москва готує масштабну зимову кампанію далекобійних ударів по українській енергетиці, щоб примусити Київ до капітуляції, оскільки наземний наступ зайшов у глухий кут. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики говорять, що концепція, яку диктатор Володимир Путін сформулював ще в червні 2024 року, будувалася на тому, що повільне, але безперервне просування російських військ виснажить українську оборону.

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Однак на практиці ця схема зламалася: з березня 2026 року російська армія не отримала жодних суттєвих здобутків, натомість українські сили успішно контратакують на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

В ISW додають, що довгий час вище керівництво РФ отримувало від командирів прикрашені доповіді, які мали мало спільного з реальною картиною. Прорив ЗСУ на північ і північний схід від Лимана зруйнував цю ілюзію та підштовхнув очільника Кремля до перегляду власних оцінок.

Лиман / Інфографіка: Главред

Чим Кремль підкріплює нову ставку

У своїх останніх публічних виступах Путін окремо наголошував на обстрілах цивільної інфраструктури, стверджуючи, що українська сторона нібито не має ефективної відповіді на новітні безпілотники.

"Російська стратегія перемоги, що спирається на удари великої дальності, залежить від здатності Росії масовано застосовувати реактивні безпілотники типу "Герань", забезпечуючи при цьому відносно високі показники прориву протиповітряної оборони. Україна активно розробляє засоби протидії цим дронам, однак незрозуміло, наскільки швидко вона зможе застосувати ці засоби в достатніх масштабах, щоб нейтралізувати групи реактивних безпілотників під час атак", - зазначили аналітики.

Цю лінію миттєво підхопили прокремлівські військкори. Один із них прямо заявив, що найдієвіший спосіб підірвати переговорну позицію Києва - системно знижувати його економічний та виробничий потенціал.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Чому Путін не погодиться на енергетичне перемир’я

Перспектива компромісів із Вашингтоном і Києвом у такій логіці виглядає примарною: доки Москва не спробує реалізувати задум повітряного тиску, від неї не варто очікувати руху назустріч.

"Малоймовірно, що Путін погодиться на будь-яку запропоновану США та Україною угоду про припинення ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі - якщо він справді переглядає свою стратегію перемоги саме так, - оскільки така домовленість завадила б російській кампанії ударів. Також малоймовірно, що Путін піде на суттєвий прогрес чи поступки в переговорному процесі до завершення російської кампанії ударів великої дальності взимку 2026-2027 років", - резюмували в ISW.

Які об’єкти може атакувати Росія

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що з настанням холодів країна-агресор РФ переключить увагу на удари по енергетичних об’єктах.

За його словами, це триває вже чотири роки поспіль, і наступна зима не стане винятком.

Однак, він додав, що атаки можуть торкнутися ще однієї сфери - комунальної інфраструктури міст.

"Тож тут я анітрохи не здивований. Гадаю, що саме так Російська Федерація й діятиме. Можливо, ще додадуть - ми вже другий рік про це говоримо - підприємства водоканалів, щоб зупинити постачання води", - сказав експерт.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч проти 27 вересня РФ атакувала Запорізьку область. Внаслідок ударів троє людей загинули та ще четверо дістали поранення. Росіяни поцілили по житловому сектору Комишуватого та по легковику, що рухався через Новотаврійське.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, у яких визначені конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження.

Військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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