Антициклон змінить погоду в Україні: коли температура підніметься до +23

Найближчими днями переважатиме стійкий характер погоди під впливом антициклону.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні до 4 жовтня

Де прогнозуються дощі та грози

Погоду в Україні упродовж наступного тижня, з 28 вересня по 4 жовтня, визначатиме малорухомий антициклон та його південна периферія. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у більшості областей очікується стійкий характер погоди, без істотних опадів та зі стабільним температурним режимом.

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"Лише у південній половині країни прогнозуються дощі різної інтенсивності внаслідок впливу чорноморського циклону та його атмосферних фронтів", - додав він.

Погода в Україні 28 вересня

У понеділок на більшій частині території України спостерігатиметься суха погода без опадів. Лише у Криму пройдуть помірні дощі, часом із грозою під впливом чорноморського циклону. Температура повітря у нічний час становитиме +8…+13 градусів, на півдні до +16 градусів; вдень +17...+23 градуси.

Погода 28 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 29 вересня

У вівторок по всій Україні встановиться антициклональний характер погоди, без опадів. Лише у Криму ще місцями пройдуть помірні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +7…+12 градусів, вдень +17…+22 градуси.

Погода 29 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 30 вересня

У середу продовжиться період сухої та стійкої погоди, без опадів. Лише у південних областях, вдень також місцями і у центральних регіонах пройдуть дощі, місцями можлива гроза. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +7…+12 градусів, вдень +16…+21 градус.

Погода 30 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 1 жовтня

У четвер хмарна та дощова погода передбачається у південних та місцями центральних регіонах України. На решті території країни переважатиме сонячна та суха погода під впливом антициклону. Температура повітря в нічний час становитиме 7...+13 градусів, вдень +16...+21 градус.

Погода в Україні 2 жовтня

У п'ятницю Україна продовжить перебувати під впливом антициклону. Тому істотних опадів не передбачається. Лише у Криму місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+13 градусів, вдень +16…+21 градус.

Погода в Україні 3 жовтня

У суботу вночі невеликі дощі можливі у центральних та західних областях. Вдень на всій території України істотних опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+13 градусів, вдень +16…+21 градус.

Погода в Україні 4 жовтня

У неділю під впливом антициклону на всій території України очікується суха та стійка погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +4...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погоду в Україні 27 та 28 вересня буде визначати поле зниженого тиску. Через це значних опадів у більшості областей синоптики не прогнозують.

Синоптик Наталія Діденко говорила, що погода в Україні найближчими вихідними буде комфортною, адже бабине літо вже на старті. 27 вересня температура повітря по всій Україні очікується в межах +17+22 градусів.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що на вихідних у деяких областях вночі та вранці можливий туман. Вдень найбільш високі температурні показники фіксуватимуться у південній частині України.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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