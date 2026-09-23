США передадуть сигнал Путіну: Зеленський розкрив деталі переговорів із Трампом

Зеленський закликав Трампа залучити Китай та організувати тристоронню зустріч для припинення війни.

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Зеленський розповів, про що розмовляв із Трампом / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключові тези:

Зеленський обговорив із Трампом завершення війни

Київ готовий до енергетичного перемир’я

Пропозицію росіянам передадуть США

Позиція РФ щодо перемир’я невідома

Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати. Про це президент Володимир Зеленськийсказав під час спілкування зі ЗМІ після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Питання припинення бойових дій стало центральним на переговорах української делегації з американським лідером, однак у Києві не беруться прогнозувати реакцію Кремля.

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"Ми з президентом Трампом і нашими командами обговорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові. Не впевнений, чи готова Росія на сьогодні, але в будь-якому разі ми обговорили енергетичне перемир’я", - зазначив Зеленський.

Українська сторона подякувала Вашингтону за посередництво, але додала, що подальший розвиток подій залежить від Москви, позиція якої поки що залишається невідомою.

"Ми готові до енергетичного перемир’я, якщо вони не атакуватимуть нашу енергетику, наші електромережі, систему опалення та водопостачання. Це наша пропозиція. Ми вдячні американській стороні. Вони передадуть її росіянам. Я не знаю позиції Росії", - сказав Зеленський.

Ставка на вплив Пекіна

Окремий акцент президент зробив на ролі третіх держав, здатних чинити тиск на російське керівництво. Йдеться про заплановану зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Я дуже відверто сказав президенту, що ми вважаємо: якщо він також залучить президента Сі - він має вплив на Путіна. Якщо ми хочемо закінчити цю війну не лише на словах, то всі мають працювати над цим цілодобово - заради людей", - заявив Зеленський.

Два запити до Вашингтона напередодні холодів

Підготовка до опалювального сезону стала ще однією темою розмови - і, за оцінкою президента, простим цей період не буде. Україна сформулювала для американської сторони два конкретні запити.

"Перше - це зимовий пакет ракет для "Патріотів". Друге - це ліцензії на виробництво ракет для "Патріотів". Нам також потрібні гарантії безпеки для України", - перерахував він.

Тристороння зустріч лідерів

Зеленський пропонує вивести дипломатичний трек на рівень особистого спілкування перших осіб.

"На мою думку, найважливіший крок, який може зробити президент Трамп, - це організувати тристоронню зустріч, на якій лідери зможуть порушити всі чутливі питання та спробувати закінчити війну", - переконаний президент України.

Переговори Зеленського і Трампа - новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН.

За словами Зеленського, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

​ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Чи варто очікувати прориву після переговорів Трампа і Зеленського: думка експерта

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявляв, що реальний прогрес на переговорах президентів США та України в Нью-Йорку можливий лише в одному питанні - постачанні озброєння, тоді як відновлення переговорів із Москвою та новий тиск на Росію залишаться здебільшого політичною імітацією. Таку думку він озвучив у інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Огризко вважає, що не варто очікувати прориву ані в поновленні діалогу з Кремлем, ані в реальних наслідках для агресора.

"Що стосується переговорів, я в це абсолютно не вірю, тому що Росія поки що не змінила своєї позиції. Тому це здебільшого порожні розмови. Якщо говорити про тиск на Росію, я теж у це абсолютно не вірю, тому що поки що ми не бачимо обставин, які могли б цьому сприяти", - зазначив Огризко.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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