Трамп наказав відновити роботу в'язниці "Алькатрас": її було закрито 1963 року

Рішення відновити роботу "Алькатраса" буде важким і занадто дорогим.

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Трамп доручив відновити роботу "Алькатраса" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook Д. Трампа

Коротко:

В "Алькатрасі" утримувалися найжорстокіші злочинці

В'язницю закрили через високі витрати на ремонт і дороге утримання

Президент США Дональд Трамп доручив уряду відновити роботу знаменитої в'язниці "Алькатрас" на острові біля Сан-Франциско. Про це повідомляє Associated Press.

Як пояснив Трамп у Truth Social, Америка, коли була "серйознішою нацією", без вагань замикала найнебезпечніших злочинців, які приносили страждання і нещастя, подалі від інших людей.

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"Ось чому сьогодні я доручаю Бюро в'язниць разом із Міністерством юстиції, ФБР і Національною безпекою знову відкрити значно розширену й перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання найжорстокіших американських злочинців", - додав він.

Як пояснює AP, рішення Штатів відновити роботу "Алькатраса", ймовірно, буде важким і надто дорогим, оскільки в'язницю закрили ще 1963 року через високі витрати на ремонт, а також забезпечення острова, яке доводилося доставляти на човнах.

Представник Бюро в'язниць, зі свого боку, заявив, що відомство "виконає всі накази президента".

Позиція США щодо мирних переговорів - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Прес-секретар Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

У Держдепі пояснили, що саме зміниться. Наразі позиція її країни щодо переговорів не змінилася, однак якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

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Що таке в'язниця "Алькатрас" "Алькатрас" - це колишня федеральна в'язниця, розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско, США. Вона діяла з 1934 по 1963 рік і була відома як одна з найсуворіших в'язниць у Штатах. Тут утримували найнебезпечніших злочинців, зокрема Аль Капоне та Роберта Страуда. Через ізоляцію острова та сильні течії втечі вважалися практично неможливими. Після закриття в'язниця стала туристичною визначною пам'яткою і популярним музеєм. За час своєї роботи, згідно з даними Федерального бюро розслідувань, 36 чоловіків здійснили 14 спроб втечі, але майже всіх було спіймано або ж вони не пережили цих спроб.

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