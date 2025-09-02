Трамп заговорив про 'цікаві речі' після розмови з Путіним

Що відомо:
- Трамп дізнався "цікаві речі" після розмови з Путіним
- Трамп погрожує наслідками у випадку зриву переговорів з Путіним і Зеленським
Президент США Дональд Трамп розповів про "цікаві речі", які дізнався під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова відбулась минулого тижня. Про це Трамп сказав під час брифінгу 2 вересня.
Водночас він поки не розкрив ці деталі, пообіцяв надати їх потім.
"Я дізнався про деякі речі, які будуть дуже цікаві. Найближчими днями ви все дізнаєтесь", — сказав Трамп.
Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа
У американського лідера запитали про можливу зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп натякнув на певні наслідки, але подробиці знову приховав.
"Якщо її (зустрічі) не буде — будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу", — сказав він.
Економічний тиск США на Росію - останні новини
Раніше ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він зараз не розглядає можливість запровадження нових санкцій або інших "серйозних наслідків" для Росії після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Напередодні Главред писав, що Росію чекають санкції, якщо вона не піде шляхом до миру з Україною. Таке попередження Вашингтон надіслав Москві під час екстреного засідання Радбезу ООН наприкінці серпня.
Нагадаємо, колишній віце-президент США Майк Пенс заявляв, що готовність санкцій до підписання "посилила б позиції Трампа за столом переговорів", а Путін отримав би чіткий сигнал: у разі зволікання чи обману російська економіка заплатить високу ціну.
