Трамп заговорив про 'цікаві речі' після розмови з Путіним

Американський президент погрожує наслідками, якщо не відбудеться зустріч Зеленського та Путіна.

https://glavred.net/world/tramp-zagovoril-ob-interesnyh-veshchah-posle-razgovora-s-putinym-10694864.html Посилання скопійоване

Трамп дізнався цікаві речі після переговорів з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, росЗМІ

Що відомо:

Трамп дізнався "цікаві речі" після розмови з Путіним

Трамп погрожує наслідками у випадку зриву переговорів з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп розповів про "цікаві речі", які дізнався під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова відбулась минулого тижня. Про це Трамп сказав під час брифінгу 2 вересня.

Водночас він поки не розкрив ці деталі, пообіцяв надати їх потім.

відео дня

"Я дізнався про деякі речі, які будуть дуже цікаві. Найближчими днями ви все дізнаєтесь", — сказав Трамп.

Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа

У американського лідера запитали про можливу зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп натякнув на певні наслідки, але подробиці знову приховав.

"Якщо її (зустрічі) не буде — будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу", — сказав він.

Економічний тиск США на Росію - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він зараз не розглядає можливість запровадження нових санкцій або інших "серйозних наслідків" для Росії після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Напередодні Главред писав, що Росію чекають санкції, якщо вона не піде шляхом до миру з Україною. Таке попередження Вашингтон надіслав Москві під час екстреного засідання Радбезу ООН наприкінці серпня.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Майк Пенс заявляв, що готовність санкцій до підписання "посилила б позиції Трампа за столом переговорів", а Путін отримав би чіткий сигнал: у разі зволікання чи обману російська економіка заплатить високу ціну.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред