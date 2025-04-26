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Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України – The Times

Альона Вороніна
26 квітня 2025, 07:51оновлено 26 квітня, 09:17
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У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".
Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України – The Times
Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • План Трампа передбачає збереження за РФ контролю над окупованими територіями
  • Ця умова є "остаточною", кажуть джерела
  • Може йтися про ультиматум для Києва: або погодитися, або втратити підтримку США

У плані президента США Дональда Трампа передбачається збереження за країною-агресоркою Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерело, яке наближене до спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. Зазначається, що може йтися про ультиматум для України – або погодитися на такі умови, або втратити підтримку Сполучених Штатів.

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За словами джерела, Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський "фактично не має вибору", окрім як погодитися на запропонований план. При цьому американський президент погрожує, що він може вийти з мирного процесу вже наступного тижня, якщо угоди не буде досягнуто.

В американській пропозиції, яку Стів Віткофф представив Росії та Україні, передбачається, що США офіційно визнають контроль Росії над Кримом, а також фактично визнають контроль РФ над частинами південної і східної України, які були захоплені під час повномасштабного вторгнення.

Інша пропозиція – європейсько-українська – передбачає інший варіант розвитку подій. У ній йдеться про те, що питання контролю над територіями буде обговорюватися лише після досягнення припинення вогню.

"Погляд Трампа такий: ця земля була захоплена, і вона вже не повернеться. Угода, що наразі пропонується, полягає в тому, що окуповані Росією території залишаться під її контролем. Росія не відступить. Цей пункт є остаточним", – повідомило джерело, наближене до Віткоффа.

За словами джерела, якщо Київ відхилить цю угоду, то війна може продовжуватися ще місяці чи навіть роки, і при цьому Україна буде залежати від фінансування та постачання зброї з боку Європи.

Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України – The Times
Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Переговори щодо завершення війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму. Трамп зазначив, що заяви України щодо вступу до НАТО стали причиною повномасштабного вторгнення РФ та пояснив свої слова про закінчення війни за 1 день.

Також раніше повідомлялося, що РФ може відновити прямі переговори з Україною – про що домовились Путін і Віткофф. В Кремлі розкрили деталі переговорів Путіна із спецпредставником Трампа.

Нагадаємо, Зеленський відповів Трампу чи визнає Україна окуповані території російськими. Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично тимчасово окуповані території російськими, зокрема, це стосується Криму.

Також раніше Зеленський зробив заяву про наближення тиші для України. Президент заявив, що найближчими днями відбудуться вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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