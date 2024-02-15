Трамп назвав свій "план" допомоги Україні з дивною умовою

Скандальний американський політик Дональд Трамп відзначився новою заявою щодо "умов" надання Україні допомоги від Сполучених Штатів Америки.

https://glavred.net/world/tramp-nazval-svoy-plan-pomoshchi-ukraine-so-strannym-usloviem-10542035.html Посилання скопійоване

Україні потрібно дати гроші в борг, але повертати їх необов'язково - Трамп / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що Штати повинні надати Україні допомогу в борг. Але водночас він пропонує, щоб Київ не повертав ці гроші, якщо не буде такої можливості.

Як повідомляє Bloomberg, на мітингу в Південній Кароліні він розповів про те, що Україна повинна отримати гроші від Штатів, але з можливістю повернення.

"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам. Якщо ні, вони не повинні нам їх повертати", - вважає Трамп. відео дня

При цьому він порівняв такий план із допомогою спортсменам, які мали потенціал, проте не мали коштів для розвитку своєї кар'єри.

"Чому ви повинні просто віддати їм гроші? Зробіть це у формі позики... Я роблю так зі спортсменами. Як із професійним гольфістом, який, на мою думку, дуже хороший. У них немає грошей, але вони дуже талановиті", - наголосив Дональд Трамп.

Трамп і допомога Україні від США

Днями Трамп звернувся до Сенату і вибухнув "умовою" про допомогу Україні. Мовляв, гроші союзникам треба давати лише в борг, а не як підтримку. Причому Трамп закликав Сенат не підтримувати пакет законопроектів, який містить підтримку Україні.

У лавах Республіканської партії побоюються, що пакет допомоги Україні на $60 млрд "зв'яже руки" Трампу. Сенатор Джеймс Венс зазначив, що в рамках законопроектів Київ отримуватиме гроші до вересня 2025 року. Таким чином, якщо Трамп стане новим президентом, він не зможе вплинути на це. А якщо спробує, може нарватися на імпічмент.

Крім того, Трамп розкритикував НАТО через Україну. За його словами, Північноатлантичний альянс має надавати підтримку Києву на тому самому рівні, що й Сполучені Штати.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.