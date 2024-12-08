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Трамп натякнув на вихід США з НАТО і висунув несподівану умову

Олексій Тесля
8 грудня 2024, 18:56
935
Країни НАТО виділяють значно менше коштів на оборону, ніж США, каже Дональд Трамп.
Трамп, НАТО
Дональд Трамп не виключає виходу США з НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Необхідний чесний внесок у спільну оборону
  • НАТО користувалося США, переконаний Трамп

Жорстка позиція Дональда Трампа щодо НАТО під час його першого президентства збільшила оборонні витрати інших членів альянсу на $600 млрд.

Водночас вимога чесного внеску в загальну оборону зберігатиметься й надалі, заявив він в інтерв'ю MSNBC.

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"Якщо вони платять за рахунками, і якщо я вважаю, що вони чинять чесно, що вони поводяться з нами справедливо, то відповідь абсолютно одна - я б залишився в НАТО", - сказав Трамп.

При цьому він висловив думку, що НАТО користувалося США, з одного боку відмовляючись від купівлі американських товарів, а з іншого - виділяючи значно менше на оборону.

"Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть наші продукти харчування, вони нічого не беруть. Вони вважають це ганьбою. І до того ж ми їх захищаємо. Тож це подвійний удар. Дозвольте мені сказати вам, що я зміг домогтися вливання сотень мільярдів доларів у НАТО тільки завдяки жорсткій позиції", - підкреслив обраний президент США.

"Я сказав країнам: я не буду вас захищати, якщо ви не заплатите, і вони почали платити, і це склало понад $600 млрд. Це дуже багато. Інакше вони б навіть не боролися. У них не було б грошей на боротьбу", - додав Трамп.

Раніше повідомлялося про те, що в НАТО розглядають кілька варіантів кінця війни. Країни НАТО обговорюють гарантії безпеки для України, які не провокували б Росію, пише Bloomberg.

Як повідомляв раніше Главред, НАТО може посилити ППО України. На зустрічі глав МЗС країн НАТО обговорювалося посилення українського "повітряного щита", розповів Георгій Тихий.

Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки обраного президента США Дональда Трампа розглядає кілька варіантів припинення війни в Україні.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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