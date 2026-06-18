'Трамп погодився': Зеленський розкрив нові деталі переговорів для завершення війни

Зеленський заявив про нові оборонні домовленості з партнерами та анонсував важливі кроки зі зміцнення української ППО.

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Зеленський розкрив нові деталі переговорів з Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Володимир Зеленський:

Трамп і лідери G7 чітко налаштовані на посилення тиску на Росію

Україна та Німеччина об'єднають технології для створення ракет

Партнери мають сильні інструменти, щоб примусити РФ до дипломатії

Президент США Дональд Трамп підтримує курс на посилення тиску на Росію, а міжнародні партнери мають достатньо інструментів, щоб змусити Кремль перейти до дипломатичного врегулювання війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке транслював Офіс президента України.

За словами глави держави, питання посилення санкційного та політичного тиску на Москву залишається одним із ключових елементів міжнародної стратегії. Зеленський наголосив, що ця позиція є спільною не лише для Вашингтона, а й для всіх країн "Великої сімки".

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"Президент Сполучених Штатів дуже чітко налаштований на посилення тиску на Росію, щоб покласти край цій жахливій війні, яку Росія розв'язала проти України та всієї Європи. Це також спільна позиція всіх лідерів G7. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію в умови, за яких дипломатія стане єдиним вибором", — зазначив Зеленський.

"Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Окрему увагу президент приділив розвитку української протиповітряної оборони. Він повідомив, що українські сили вже демонструють дуже високі показники знищення ворожих безпілотників, однак головною загрозою залишаються балістичні ракети, для перехоплення яких необхідно посилювати наявні можливості.

Водночас Україна разом із Німеччиною переходить до нового етапу військово-технологічної співпраці. За словами Зеленського, сторони вже об'єднують власні напрацювання, а відповідну домовленість між оборонними відомствами було підписано безпосередньо під час засідання "Рамштайну".

"Сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий спільний крок. У нас є певні технології. У Німеччини є певні технології. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду про поєднання цих можливостей. В Україні є компанія, яка здатна виробляти балістичні ракети", — повідомив президент.

При цьому глава держави не став розкривати деталей нового проєкту. Водночас він анонсував майбутні переговори між радниками з питань національної безпеки та закликав інші держави долучатися до спільної роботи над розвитком оборонних можливостей України.

Зеленський також наголосив, що до настання зими необхідно максимально зміцнити захист українського неба від балістичних ракет. Окремо він звернувся до партнерів із закликом не відкладати рішення щодо закупівлі американського озброєння в межах ініціативи PURL, адже оперативність постачань безпосередньо впливає на кількість врятованих життів.

"Коли ми знаємо, що Росія готує масований удар по Україні, і можемо отримати необхідні ракети за день до цієї атаки — це допомагає рятувати життя. Тому час має значення. Ми чули, що деякі країни та компанії хотіли б оголосити про свої внески до програми PURL на саміті в Анкарі. Але до нього ще кілька тижнів. Давайте ухвалимо ці важливі рішення вже тут, на цій зустрічі, щоб поставити зброю, необхідну для захисту", — підкреслив Зеленський.

PURL / Інфографіка: Главред

Крім того, під час засідання Контактної групи новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс повідомив про масштабний пакет підтримки, який фінансуватиметься за рахунок прибутків від конфіскованих російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), започаткованої країнами G7.

За його словами, після домовленостей із міністром оборони України Михайлом Федоровим Лондон передасть українській стороні 150 тисяч безпілотників українського виробництва, понад 350 ракет для систем протиповітряної оборони, а також сучасні радари. Поставки мають завершитися до кінця 2026 року, а загальна вартість пакета становить 752 млн фунтів стерлінгів.

Коли можуть відновитись мирні переговори - коментар експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що якщо найближчим часом Україна та Росія не перейдуть до предметних мирних переговорів, наступна можливість для активізації дипломатичного процесу може з’явитися лише після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

На його думку, додаткове "вікно можливостей" може відкритися восени, коли Дональд Трамп, імовірно, активніше долучиться до міжнародного порядку денного напередодні виборів до Конгресу США.

"Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - підсумував Чаленко.

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив важливу заяву щодо перспектив дипломатичного врегулювання війни в Україні. Він підкреслив, що стриманий оптимізм щодо міжнародних переговорів може відкрити вікно для припинення конфлікту найближчим часом. Наразі сторони продовжують готуватися до чергових самітів.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп під час пресконференції повідомив про інтенсивні переговори з президентами України та Росії для пошуку шляхів припинення війни. За його словами, активний діалог лідерів двох країн дає надію на досягнення миру найближчим часом.

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив позицію щодо посилення санкційного тиску на Кремль. Він звернув увагу на необхідність повернення нафтових санкцій проти Росії та закликав міжнародне співтовариство негайно посилити економічний тиск задля закінчення конфлікту.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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