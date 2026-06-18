Трампа 'накачали шкідливими ідеями': у Кремлі різко накинулися на європейців

Ушаков категорично заперечив те, що ситуація на полі бою змінюється на користь України.

https://glavred.net/world/trampa-nakachali-vrednymi-ideyami-v-kremle-rezko-nabrosilis-na-evropeycev-10773830.html Посилання скопійоване

У Кремлі різко відреагували на саміт G7 / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, whitehouse.gov

Коротко:

У Кремлі заявили про "негативний" вплив Європи на Трампа

Ушаков стверджує, що президенту США нав'язували шкідливі ідеї

Також він заперечив успіхи України на фронті

Помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що європейці на саміті G7 у Франції нібито "нав'язували" президенту США Дональду Трампу шкідливі ідеї про те, що війну в Україні потрібно продовжувати. Про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, очільника Білого дому переконували, що ситуація на полі бою змінюється на користь Києва, що нібито є неправдою.

відео дня

"Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "Великої сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я сказав би, напевно, не корисними, якщо не шкідливими ідеями", - розповів Ушаков.

Він додав, що після саміту G7 Кремль ще не мав контактів із адміністрацією Трампа.

Крім того, помічник Путіна переконаний, що "європейці здійснюють некорисний вплив" на президента США, але Трамп "сильний політик і дотримується своїх поглядів".

"Європейці наполягають на тому, що слід продовжувати війну. При чому, вони керуються геть невірною думкою, що ситуація на полі бою нібито змінюється на користь українських сил, що категорично невірно", - підсумував Ушаков.

Які країни входять до G-7 / Інфографіка: Главред

Що сказав Трамп після саміту G7

Президент США Дональд Трамп на пресконференції після саміту G7 заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом.

За його словами, і Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки не бачать механізму для цього.

"Щось станеться. Дуже багато людей, дуже багато солдатів гинуть. Обидві сторони зазнають великих втрат. Росія втрачає більше, бо вона веде наступальні дії, а коли наступають на війні, то втрачають більше. Це досить просто", - додав він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп говорив, що після завершення конфлікту навколо Ірану адміністрація США має намір приділити більше уваги питанню припинення війни між Україною та Росією.

Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ, Герой України Олег Апостол вважає, що українцям не варто розраховувати на швидке завершення війни і необхідно зберігати готовність до тривалого протистояння.

Водночас диктатор Володимир Путін заявляв, що війну в Україні нібито розпочала не Росія. Він також поскаржився, що зараз Москва змушена практично наодинці протистояти "усьому колективному Заходу".

Читайте також:

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред