Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Змінить все у цій війні": Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

Юрій Берендій
18 червня 2026, 20:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Україна забезпечила фінансування програми із розробки балістичних ракет, поява яких здатна кардинально змінити перебіг війни з Росією.
'Змінить все у цій війні': Федоров зробив гучну заяву про українську балістику
Як поява української балістики вплине на хід війни - Федоров пояснив / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Михайло Федоров:

  • Власна балістична зброя України змінить хід війни
  • Розробка українських ракет переведе країну "в зовсім іншу лігу"
  • Програма створення балістики не має фінансових проблем

Поява української балістичної зброї здатна суттєво вплинути на перебіг війни з Росією та посилити позиції України на міжнародній арені. Держава вже забезпечила фінансування програм із розробки балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.

"Дивіться, українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили, це взагалі інша ліга", — сказав Федоров.

відео дня

Водночас він закликав не поспішати з оцінками та утримався від розкриття деталей щодо майбутніх можливостей нового озброєння.

"Тому я не хочу, з одного боку, завищувати очікування, з іншого боку, підказувати нашому ворогу щось", — зазначив Федоров.

Він запевнив, що розробка цього напрямку не стикається з браком коштів, а також нагадав про раніше озвучену позицію глави держави.

"Я тут можу тільки процитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по Росії. Немає жодної проблеми фінансової з розробкою української балістики", — наголосив Федоров.

'Змінить все у цій війні': Федоров зробив гучну заяву про українську балістику
Балистическая ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Що відомо про українські балістичні ракети - коментар експерта

Українська компанія Fire Point завершила успішні випробування нової балістичної ракети FP-7, яка здатна уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі 24 Каналу зазначив, що для створення модернізованої версії ракети необхідно інтегрувати головку самонаведення від системи IRIS-T. При цьому значну частину компонентів для такого комплексу вже виробляють європейські партнери.

За словами експерта, ця розробка має стати більш доступною за вартістю альтернативою, зберігаючи рівень ефективності, близький до американських ракетних систем ATACMS.

Криволап також повідомив, що перспективна ракета FP-9 отримає системи наведення та орієнтації, аналогічні тим, що використовуються у FP-7. Водночас ключовим елементом проєкту залишається двигун, випробування якого планують провести найближчим часом.

"Якщо з двигуном усе буде нормально, то ракета може вже цього літа пройти необхідні випробування на дальність 850 – 900 кілометрів", - підсумував він.

'Змінить все у цій війні': Федоров зробив гучну заяву про українську балістику
Ключові цілі для балістичної ракети FP-9 / Інфографіка: Главред

Розробка української балістики та систем протидії - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше директор компанії Fire Point Денис Штілерман зробив важливу заяву щодо української балістики. Він підкреслив, що розробка української балістичної ракети дальністю 850 км суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю заявив про необхідність розвитку протиракетної оборони. За його словами, створення власного аналога Patriot допоможе вирішити поточну проблему в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський висловив позицію щодо розвитку української балістики та антибалістичної системи. Президент звернув увагу на складні домовленості зі швецькими партнерами у сфері протиракетної оборони і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

Інші новини:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні балістичні ракети новини України Михайло Федоров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

22:00Війна
"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

21:12Війна
"Змінить все у цій війні": Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

"Змінить все у цій війні": Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

20:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смаку

Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смаку

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Другий урожай до осені: які культури встигнуть вирости на звільнених грядках

Другий урожай до осені: які культури встигнуть вирости на звільнених грядках

Ламінат більше не тренд: яке підлогове покриття повертається в інтер’єри

Ламінат більше не тренд: яке підлогове покриття повертається в інтер’єри

Останні новини

22:13

Затор зникне за лічені хвилини: простий спосіб прочистити труби без сантехніка

22:01

Помилки городників у літній період: які дії знищують урожай овочів

22:00

Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

21:51

"Він повернувся": Джолі зробила заяву про розлучення з Піттом

21:15

Після потужних ударів НПЗ під Москвою втратив усі потужності переробки — Reuters

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
21:12

"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

21:04

Квіти у вазонах цвістимуть до осені: садівник розкрив дієве підживленняВідео

20:39

"Змінить все у цій війні": Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

20:27

Не всі клепки на місці: яка реміснича помилка породила відомий вислів

Реклама
20:21

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

20:08

Що може змусити Путіна припинити війну: у Зеленського назвали єдиний сценарій

19:58

"Краще, щоб гинули українські солдати": Моравецький зробив скандальну заяву

19:17

Підживлення овочів у червні: чим полити моркву та буряк для росту

19:12

Старовинне українське слово "ланіти": що воно насправді означає

19:12

Один нюанс визначив долю України та Росії: про що мовчали радянські підручникиВідео

18:57

Сім'я придбала ціле село за ціну пари будинків і тепер заробляє

18:48

Повітряні атаки та диверсії: розкрито сценарій агресії РФ проти НАТО

18:34

"Трамп погодився": Зеленський розкрив нові деталі переговорів для завершення війни

18:32

Природний стиль: які чотири місяці народження мають бездоганний смак

18:25

"Лякають мешканців": у Львові вимагають закрити клініку для наркозалежних

Реклама
18:25

Хліб не зачерствіє тижнями: достатньо покласти поруч один кухонний предметВідео

17:57

В Черкасах прийняли нове рішення щодо вартості проїзду – скільки доведеться платити

17:57

Секрет пишного цвітіння троянд: чим обов'язково підживити кущі в червні

17:52

Не для краси: навіщо наші бабусі обов'язково вирощували матіолу біля хати

17:39

Юридична спільнота заявляє про масові порушення під час виборів до Ради громадського контролю НАБУ

17:37

"Гарний чортяка": Галкін покрасувався у свої 50 і змусив зірок обімліти

17:28

Форма подушечок лап розкриває характер кота - на що слід звернути увагуВідео

17:22

Заробила на танцях: Гвоздева стала власницею елітного авто

17:16

Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ

17:13

Як називати Івана українською: мовознавець відкрив маловідомі форми імені

17:12

Продукти втрачають смак: що потрібно терміново прибрати з холодильника

17:06

Секретна "колюча" сторона тертки: для чого вона потрібна насправді

17:02

У Кремлі заговорили про завершення війни: перед яким вибором постав Путін

17:00

adidas та Satisfy оголошують про багатосезонне партнерство новини компанії

16:52

РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

16:45

Млинці і блинчики: яка між ними різниця та чому ми завжди плутаємо

16:36

"Пішла у засвіти": Павло Зібров поділився особистим горем

16:33

Служив королю, султану і царю, але зрадив усіх - якого князя боялися три імперіїВідео

16:21

"Вся Москва горить": столицю РФ накрили нафтові дощі та дим, всі наслідки ударуФотоВідео

15:58

Як зварити яйця, щоб шкаралупа злітала сама: проста хитрість шеф-кухарів

Реклама
15:57

Трампа "накачали шкідливими ідеями": у Кремлі різко накинулися на європейців

15:55

Долар злетів угору, а євро раптово обвалився: курс валют на 19 червня

15:53

Що сталося з королевою краси, чиї фото підкорили футбольних уболівальниківВідео

15:38

"Дід з того світу": Леся Нікітюк показала сина

15:31

Що носити замість нудної футболки влітку: стильні рішення на кожен деньВідео

15:29

Помилка, яку роблять майже всі: як сказати "на ночь глядя" українською

15:25

Оберіг чи загроза: які дерева дарують затишок, а які — псують оселю

15:22

Дорослий син Кіркорова вразив своїм зовнішнім виглядом: як він виглядає

15:21

Казати "Коля" — неправильно: як насправді слід звертатися до Миколи українською

15:05

Аномальна спека до +44: чи може над Україною утворитися "тепловий купол"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти