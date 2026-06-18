'Змінить все у цій війні': Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

Україна забезпечила фінансування програми із розробки балістичних ракет, поява яких здатна кардинально змінити перебіг війни з Росією.

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Як поява української балістики вплине на хід війни - Федоров пояснив / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Михайло Федоров:

Власна балістична зброя України змінить хід війни

Розробка українських ракет переведе країну "в зовсім іншу лігу"

Програма створення балістики не має фінансових проблем

Поява української балістичної зброї здатна суттєво вплинути на перебіг війни з Росією та посилити позиції України на міжнародній арені. Держава вже забезпечила фінансування програм із розробки балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.

"Дивіться, українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили, це взагалі інша ліга", — сказав Федоров. відео дня

Водночас він закликав не поспішати з оцінками та утримався від розкриття деталей щодо майбутніх можливостей нового озброєння.

"Тому я не хочу, з одного боку, завищувати очікування, з іншого боку, підказувати нашому ворогу щось", — зазначив Федоров.

Він запевнив, що розробка цього напрямку не стикається з браком коштів, а також нагадав про раніше озвучену позицію глави держави.

"Я тут можу тільки процитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по Росії. Немає жодної проблеми фінансової з розробкою української балістики", — наголосив Федоров.

Балистическая ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Що відомо про українські балістичні ракети - коментар експерта

Українська компанія Fire Point завершила успішні випробування нової балістичної ракети FP-7, яка здатна уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі 24 Каналу зазначив, що для створення модернізованої версії ракети необхідно інтегрувати головку самонаведення від системи IRIS-T. При цьому значну частину компонентів для такого комплексу вже виробляють європейські партнери.

За словами експерта, ця розробка має стати більш доступною за вартістю альтернативою, зберігаючи рівень ефективності, близький до американських ракетних систем ATACMS.

Криволап також повідомив, що перспективна ракета FP-9 отримає системи наведення та орієнтації, аналогічні тим, що використовуються у FP-7. Водночас ключовим елементом проєкту залишається двигун, випробування якого планують провести найближчим часом.

"Якщо з двигуном усе буде нормально, то ракета може вже цього літа пройти необхідні випробування на дальність 850 – 900 кілометрів", - підсумував він.

Ключові цілі для балістичної ракети FP-9 / Інфографіка: Главред

Розробка української балістики та систем протидії - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше директор компанії Fire Point Денис Штілерман зробив важливу заяву щодо української балістики. Він підкреслив, що розробка української балістичної ракети дальністю 850 км суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю заявив про необхідність розвитку протиракетної оборони. За його словами, створення власного аналога Patriot допоможе вирішити поточну проблему в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський висловив позицію щодо розвитку української балістики та антибалістичної системи. Президент звернув увагу на складні домовленості зі швецькими партнерами у сфері протиракетної оборони і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

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Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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