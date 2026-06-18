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Що може змусити Путіна припинити війну: у Зеленського назвали єдиний сценарій

Юрій Берендій
18 червня 2026, 20:08оновлено 18 червня, 21:29
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Подоляк пояснив, які кроки здатні змусити Росію припинити війну, а також оцінив нові загрози для Європи та роль України в системі її безпеки.
Що може змусити Путіна припинити війну: у Зеленського назвали єдиний сценарій
У Зеленського розкрили, що змусить Путіна припинити війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Про що сказав Подоляк:

  • Знищення нафтових терміналів зупинить плани Москви щодо ескалації
  • Росія вже будує військову інфраструктуру біля кордонів Балтії
  • Європа готова розширювати спільне виробництво зброї без ліцензій

Кремль може погодитися на припинення війни лише у випадку, якщо втратить ключове джерело фінансування своєї військової машини. Саме удари по нафтовій інфраструктурі Росії та максимальний економічний тиск залишаються єдиним реальним способом змусити російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна змінити свою політику. Про це повідомив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу.

За словами Подоляка, останні атаки на російські нафтопереробні підприємства мають значення не лише як військові операції. Вони безпосередньо впливають на фінансові можливості Кремля та можуть зірвати плани Москви щодо подальшої ескалації не лише проти України, а й інших європейських держав.

відео дня

Він наголошує, що саме події в районі Капотні у Москві, де після пожежі на НПЗ місто накрив смог, демонструють ефективність такого підходу.

"Має горіти Капотня, Ярославль, Саратов. Росія має втратити можливість продавати нафту навіть на внутрішньому ринку. Усе інше не спрацює. Потрібно максимально тиснути – санкції, знищення нафтових терміналів та закриття Балтійського і Чорного морів", — сказав Подоляк.

Московський НПЗ
Московський НПЗ / Інфографіка: Главред

За словами Михайла Подоляка, Росія вже посилює оборонну та наступальну інфраструктуру вздовж кордонів із Фінляндією, Естонією та Латвією. На його думку, Кремль спрямовує туди ресурси, намагаючись створити нові загрози для Європи до того, як європейські країни завершать переорієнтацію від багаторічної моделі мінімальних витрат на безпеку до активного нарощування оборонного потенціалу.

Водночас радник керівника Офісу президента зазначив, що останні зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами засвідчили готовність партнерів швидко розширювати спільне виробництво оборонної продукції, зокрема без попередніх ліцензійних обмежень, а частину таких підприємств планують розмістити в Україні.

Подоляк вважає, що повна інтеграція України в європейську систему виробництва озброєння зробить її одним із ключових елементів безпеки всього континенту.

Він також наголосив, що лише за таких умов Росія буде змушена припинити війну або ж у країні відбудуться зміни, які призведуть до усунення Володимира Путіна від влади. Інші сценарії, зокрема спроби домовленостей, телефонні переговори чи економічні пропозиції Москві, він назвав ілюзорними та такими, що лише посилюють ризики для глобальної безпеки.

Коли почнуться масовані удари по Москві - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що наразі Москва не є пріоритетним напрямком для українських ударів. За його словами, основні зусилля поки зосереджуватимуться на інших цілях, що дозволятиме виснажувати російський потенціал на різних ділянках.

Експерт вважає, що питання ударів по російській столиці може стати актуальнішим в осінньо-зимовий період.

Крім того, Коваленко висловив очікування щодо появи українських балістичних ракет, ефективність яких, на його думку, можна буде оцінювати вже за результатами практичного застосування, а не лише за офіційними заявами.

"Перший результативний удар Fire Point 5 Flamingo був у серпні 2025 року – по Армянську, по об’єкту ФСБ і прикордонникам. Три ракети Flamingo тоді влучили в цю базу. Думаю, що балістична Fire Point полетить вже десь на стику серпня і вересня. Це було б навіть символічно", - наголосив він.

Що може змусити Путіна припинити війну: у Зеленського назвали єдиний сценарій
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше керівник СБУ Євгеній Хмара зробив важливу заяву щодо стратегічних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Він підкреслив, що успішна атака на ключову нафтостанцію РФ у Володимирській області суттєво послаблює можливості Кремля щодо постачання пального у Московський регіон. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко під час недавнього брифінгу заявив про масштабні наслідки ударів по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, тимчасове припинення роботи Московського НПЗ створює значні проблеми для постачання пального в регіоні і посилює економічний тиск на російську владу.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив позицію щодо останніх атак на нафтопереробні підприємства. Зеленський звернув увагу на важливість дальнобійних ударів по найбільшому НПЗ Москви і закликав партнерів до подальшого посилення оборонного потенціалу України задля припинення війни.

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Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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